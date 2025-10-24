Группа «Кино» даст первый сольный концерт в Петербурге после перерыва 4 июля

Легендарная рок-группа «Кино» запланировала свой первый сольный концерт в Петербурге после длительного перерыва на 4 июля 2026 года. Он должен будет пройти на «СКА Арене», сообщается на официальном сайте коллектива.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

До этого срока концерты группы запланированы в московских «Лужниках», Воронеже, Смоленске, Ульяновске, Саранске, Пензе, Саратове, а также в Белграде, Батуми, Ереване, Тель-Авиве, Пхукете.

Напомним, что в последний раз группа «Кино» выходила на сцену в Петербурге в июне этого года в рамках фестиваля Stereoleto на площадке «Севкабель Порт». Последний «сольник» Юрия Каспаряна и Со состоялся 21 июня 2024 года в Ледовом дворце и на дополнительной вечеринке 22 июня в том же «Севкабель Порту».

Подробнее о других культурных событиях этих выходных и следующей недели — в традиционной пятничной афише «Ъ-СПб».

Андрей Цедрик