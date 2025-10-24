Здание Московского райсовета включили в перечень памятников архитектуры

Объект на Московском проспекте, «Здание Московского райсовета» внесли в государственный реестр в качестве регионального памятника. Распоряжение подписали в КГИОП.

Первые постройки по этому адресу появились в 1820-е. Позже дом на Забалканском проспекте № 111 (ныне Московский проспект, 129) принадлежал семье Смирновых, которая занималась торговлей мясом.

В XX веке еще на тот момент Международный проспект планировался как главная улица города. Власти задумали разместить в этой локации новый общегородской центр. В результате Московский райсовет стал одним из выдающихся зданий ленинградского конструктивизма.

Его возвели в 1930-1935 годах по проекту архитекторов Игоря Фомина, Валентина Даугуля и Бориса Серебровского. В круглом корпусе райсовета были собраны наиболее посещаемые отделы, главные административные подразделения находились в трехэтажном продольном корпусе.

Теперь там работают администрация Московского района, Московский районный суд города СанктПетербурга, почтовое отделение и другие организации.

Татьяна Титаева