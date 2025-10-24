Вячеслав Бутусов и Billy’s Band в БКЗ «Октябрьский», шоу Евгения Плющенко и выступление ФК «Зенит»

Подходит к концу второй месяц осени, деревья почти обнажили свои ветви, а городские парки покрылись опавшей листвой. Но сон природы не свидетельствует о том, что и вокруг все погружается в серость и безмятежность. Напротив, культурная жизнь в Петербурге никогда не прекращается, радуя любителей выходов в свет чем-то классическим или, наоборот, ярким и драйвовым. «Ъ-СПб» в традиционной пятничной афише собрал мероприятия, которые подойдут под любой вкус и кошелек.

Музыканты Виталий Погосян и Владимир Волков

Фото: предоставленно организаторами

В Шереметевском дворце с 24 октября по 5 декабря пройдет цикл концертов Salon de Musique, в которых примут участие именитые петербургские и московские музыканты. Первым мероприятием станет выступление трио Владимира Волкова, Владимира Шуляковскоого и Виталия Погосяна с программой «Цвет граната». Ее центром станет уникальный музыкальный инструмент дудук. Слушая этот инструмент, невозможно оставаться равнодушным к его мягкому и теплому, похожему на человеческий голос, бархатному выразительному звучанию. В этот вечер прозвучит традиционная музыка Армении.

Концерт «Бах при свечах» состоится в Петрикирхе 24 октября. Организаторы подготовили для зрителей органные шедевры величайшего композитора всех времен и неповторимую атмосферу в стенах величественного кафедрального собора. В рамках концерта прозвучат сочинения Иоганна Себастьяна: и золотое наследие органной музыки, и редко исполняемые, но все такие же прекрасные композиции, влюбляющие в себя с первых тактов. Их исполнят ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» выступят 25 октября с программой Nautilus Pompilius на сцене БКЗ «Октябрьский». Гости мероприятия услышат легендарные песни коллектива и редкие песни. Вячеслав Бутусов по многочисленным просьбам поклонников представит большую ретроспективную программу из главных песен богатого творческого наследия Nautilus Pompilius. Их песни знакомы всем. Не стоит забывать, что также треки группы — символы сложностей, перемен и романтики. Организаторы обещают, что глубина и атмосфера хорошо знакомых музыкальных полотен будут усилены благодаря высокотехнологичному мультимедийному шоу и эффектной сценографии.

группа The Legendary Flower Punk

Фото: Константин Лобов

Инструментальный коллектив The Legendary Flower Punk 26 октября отметит десятилетие своего существование в клубе Zoccolo 2.0. Зрителей ждут большой концерт в двух отделениях с особенным видеорядом и специальные гости. Участники The Legendary Flower Punk — яркие представители психоделической сцены не только России, но и всего мира. Группа разъезжала с турами по Европе, работала с немецким лейблом Tonzonen records и сотрудничала с такими величинами, как Ed Wynne (Ozric Tentacles), Dr. Space (Oresund Space Collective), Dave Schmidt (Sula Bassana, Electric Moon) и многими другими. «Цветочные панки» превращают свои выступления в праздник импровизации и потока свободного сознания, органично смешивая электронику, джаз и космический рок в единый звуковой коктейль.

В Мариинском театре 27 октября дадут оперу Чайковского «Иоланта». Это последнее сочинение российского композитора, оно впервые было поставлено за год до его смерти. Опера задумывалась как часть смешанного представления, которое делила с двухактным балетом «Щелкунчик». В основе сюжета — история о слепой от рождения девушке, которая не знает об этом. Ее отец, король, приказал окружающим скрывать от дочери тайну, поэтому в замок никто из посторонних попасть не может. Однако случайно оказавшийся в королевском саду рыцарь Водемон рассказывает принцессе, как прекрасен мир. Это открывает путь к исцелению девушки.

Дирижёр Юрий Башмет

Фото: Артур Лебедев

«Оркестр двух столиц» 28 октября исполнит Шестую «Патетическую» симфонию Чайковского в зале петербургского Дворянского собрания. Мероприятие пройдет спустя 132 года после последнего концерта композитора в 1893 году. Выступление состоится в рамках проекта «Путь Чайковского». За дирижерским пультом — Юрий Башмет. В этот вечер также прозвучат увертюра-фантазия «Ромео и Джульетты» и Концерт № 1 для фортепиано с оркестром — солист Борис Березовский. Господин Башмет назвал предстоящий концерт «особенным, творческим и очень личным событием».

Фестиваль «Чайковский. Перезагрузка» продолжится выступлением Губернаторского Симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением маэстро Дмитрия Юровского. В концерте, который пройдет в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии, примет участие и народный артист России Сергей Ролдугин — художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки. Музыкальный вечер откроет «Славянский марш» Петра Чайковского, затем программу продолжит «Концерт для виолончели с оркестром» композитора-однофамильца великого классика — Александра Чайковского. Под конец мероприятия прозвучит Четвертая симфония Петра Чайковского.

Для любителей балета Михайловский театр на 30 октября подготовил «Спящую красавицу». Автор постановки, хореограф Начо Дуато, нашел новые смыслы, эмоциональные оттенки и пластические образы в сказке Шарля Перро на музыку Петра Чайковского. Авторы балеты создали на сцене пространство, которое позволяет зрителю оказаться внутри истории. В окружении декораций герои иногда похожи на птиц или бабочек. Злая фея Карабос предстанет в облике роковой красавицы. В финале постановки, как и в оригинале сказки, добро побеждает зло, любовь торжествует.

В Театре им. Ленсовета 30 октября покажут спектакль «Обыкновенная история», поставленный по одноименному роману Ивана Гончарова. Он рассказывает о становлении молодого человека, делающего первые неуверенные шаги в большом мире. Каждый из нас помнит трудности взросления: первую работу, первые путешествия, первые отношения, первые разбитые о реальность мечты и первые соблазны. Многое в этом романе герой переживает впервые, и это служит камертоном всему произведению.

Концерт «#В_СВЕЧАХ: Музыка мистики и волшебства»

Фото: предоставлено организаторами

В особняке Половцова 31 октября пройдет концерт «#В_СВЕЧАХ: Музыка мистики и волшебства» от Русских Музыкальных сезонов. Волшебные, таинственные и загадочные композиции великих классиков прозвучат в этот вечер в роскошных интерьерах особняка. Свет тысячи свечей, который наполнит зал перед началом мероприятия, дополнит чарующую атмосферу вечера.

Оратория Феликса Мендельсона «Илия» прозвучит в Академической капелле 31 октября в рамках Большого международного фестиваля «Чайковский. Перезагрузка». Это монументальное сочинение для хора, оркестра и солистов, вдохновленное библейской историей о пророке, чья сила духа и вера становятся символом человеческой стойкости и света. Произведение композитора написано на рубеже его зрелости, оно соединяет торжественность барочной традиции с эмоциональной палитрой романтизма. Сегодня это сочинение звучит редко, и потому предстоящее исполнение — уникальная возможность услышать одно из последних и самых вдохновенных произведений Мендельсона в живом звучании.

Роман Зорькин выступит в Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга 31 октября с новой программой «Семь цветов». Музыкант в этот вечер сыграет на бразильской семиструнной гитаре. Господин Зорькин интересен своей мультижанровостью, играя музыку самых разных направлений. Его партнерами по сцене были такие разные, но выдающиеся деятели искусств, как Вадим Репин (скрипка), актеры Вениамин Смехов, Алика Смехова, Ольга Кабо, Айдар Гайнуллин (баян), Екатерина Мочалова (домра, мандолина). Программа предстоящего вечера содержит авторские аранжировки — как известных классических произведений, так и современной музыки.

За спортивной энергетикой стоит обратиться к «Газпром Арене». Футбольный клуб «Зенит» 26 октября здесь встретится с московским «Динамо», а 1 ноября сыграет матч с «Локомотивом» в рамках Российской премьер-лиги. Обе столичные команды — это серьезные соперники петербургского клуба, так что накал страстей обеспечен. Для болельщиков перед игрой с «Локо» подготовили выступление переживающей сценический ренессанс Татьяны Булановой.

Лидер группы Billy's Band Билли Новик

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Группа Billy’s Band с оркестром 1 ноября даст большой юбилейный концерт в БКЗ «Октябрьский». Билли Новик и группа отметят двойной юбилей 50/25, где 50 лет 30 октября исполнится фронтмену и 25 лет — коллективу. Глубокие, местами трагикомичные тексты и чувственный, хрипловатый вокал Билли Новика под аккомпанемент контрабаса, саксофона и электрогитары создают атмосферу питерских дворов, ночных джаз-баров и философских размышлений о бренности бытия. За 25 лет группе удалось сохранить свою неформальность, не заключив ни одного контракта с лейблами и продюсерами. Музыкальная программа охватит творческие проекты всех периодов. Атмосфера довлатовского Петербурга, Лос-Анджелеса Тома Уэйтса и песен Егора Летова, легкая джазовая грусть и тяжелая рок-н-ролльная романтика — все это включено в концертную программу.

В Большом итальянском просвете Эрмитажа 2 ноября прозвучат «Времена года» Антонио Вивальди в исполнении Балтийского оркестра. Зимняя стужа и осенняя меланхолия, весеннее пробуждение и летний зной настолько ярко переданы в звуке «Времен года», что у публики создается эффект полнейшего погружения в калейдоскоп сезонов, отмечают организаторы мероприятия.

Ледовое шоу «Спящая красавица» фигуриста Евгения Плющенко

Фото: Aleks_S1im

Евгений Плющенко представит в Петербурге свою вариацию «Спящей красавицы» в формате ледового шоу, оно пройдет 2 и 3 ноября. В основе сюжета классическое либретто, в котором действие происходит в стране сказок Шарля Перро. Гостями на празднике Крещения у Короля и Королевы оказываются феи во главе с феей Сирени, Кот в сапогах танцует с Белой Кошкой, а Красная Шапочка — с Волком, Золушка — с прекрасным Принцем. Организаторы создали для шоу мультимедийный театр с масштабной декорацией и балетной сценой. В главных ролях: Евгений Плющенко (Король), олимпийская чемпионка Анна Щербакова и вице-чемпионка Александра Трусова (фея Карабос), в роли Королевы — двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира (2016, 2017) Евгения Медведева. Александр Плющенко сыграет роль Принца, а Елене Костылевой предстоит стать Принцессой Авророй.

Для любителей классики рок- и поп-музыки 3 ноября в концертном зале «Колизей Арена» симфонический оркестр Impulse Orchestra под руководством дирижера Игоря Томашевского исполнит легендарные хиты одних из самых популярных музыкальных коллективов XX века: The Beatles и ABBA. Что и говорить, такие песни, как Yellow Submarine или Money, Money, Money, навсегда оставили след в наших сердцах.

Если же в какой-то день не удалось найти время на то или иное мероприятие, на выручку придет иммерсивный театр «Морфеус». Он предлагает несколько спектаклей на выбор: захватывающий триллер «Ответ Гиппократа», романтическую комедию «До свадьбы доживет», спектакль-импровизацию «Вдох», где можно творить и создавать свои миры, семейное приключение «Загадка амулета», мистический детектив «22.07» и спектакль в формате трукрайм-детектива «Судный день». Показ спектаклей проходит почти каждый день.

Подготовила Татьяна Титаева