Замдиректора «Экспофорум-Интернешнл» арестовали по обвинению в отмывании денег

Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу заместителя генерального директора ООО «Экспофорум-Интернешнл» Александра Горохова. Его обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ), сообщили в региональном пресс-службе СКР.

На господина Горохова вышли в рамках расследования дела о мошенничестве при исполнении соглашения с госорганом на сумму 2 млрд рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по которому проходят обвиняемыми три человека.

Следствие полагает, что в 2024 году глава «Экспофорум-Интернешнл» с помощью фиктивных договоров на информационно-рекламные услуги легализовал не менее 32 млн рублей, которые фигуранты получили преступным путем.

По данным Rusprofile, 25% «Экспофорум-Интернешнл» принадлежат ООО «Газпромбанк-Инвест». Еще 75% владеет АО «ААА Управление Капиталом».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что главу ЦУР Петербурга Никитину отправили в СИЗО по делу о растрате и отмывании.

Артемий Чулков