Авиакомпания «Северсталь» впервые запустит рейсы по маршруту Петрозаводск — Минск

В следующем году планируется запуск прямого авиасообщения между Петрозаводском и Минском. О соответствующей договоренности с ООО «Авиапредприятие "Северсталь"» в пятницу, 24 октября, сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Белоруссия очень популярна у жителей Карелии, многие любят проводить там отпуск, навещают родных. Очень рад, что нам удалось решить этот вопрос»,— написал господин Парфенчиков в своем Telegram-канал.

Запустить первые рейсы планируется с 1 мая. Они будут выполняться раз в неделю до 15 сентября, уточнили в пресс-службе главы Карелии.

Прежде «Ъ-СПб» писал о планах по запуску прямого рейса между Санкт-Петербургом и Эр-Риядом в 2026 году.

Андрей Цедрик