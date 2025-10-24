Путин поддержал идею создания мемориала погибшим морякам в Кронштадте

Новый мемориал погибшим морякам в виде колокола, в который смогут звонить все желающие, установят в Кронштадте, сообщает РИА Новости. Идею на выставке Русского географического общества в Москве поддержал президент России Владимир Путин.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент Разведывательно-водолазного клуба Константин Богданов подчеркнул, что внутри большого колокола, согласно задумке, должны установить настоящие корабельные рынды.

Отметим, что на столичной выставке показывали находки подводно-поисковой экспедиции «Голоса погибших кораблей»: компас с советского беспилотного катера 1930-х годов, герб с кормы затонувшей в Балтике подлодки Щ-302 «Щука».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в сентябре на въезде в Кронштадт появился знак «Город воинской славы». Он оформлен в виде носовой части боевого корабля, облицован натуральным гранитом и хромированным металлом.

Андрей Маркелов