Скончался один из пострадавших в ДТП с автобусом и «Газелью» в Большой Ижоре

В больнице скончался один из пассажиров рейсового автобуса, столкнувшегося с грузовиком «Газель Валдай». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Водитель автобуса госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Также, по уточненным данным, в результате ДТП пострадали пять других пассажиров и водитель «Газели», получивший травмы средней степени тяжести.

На месте продолжают работать сотрудники дорожной полиции. По факту случившегося МВД возбудило дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), а СКР — по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Лобовое столкновение «Газели» и автобуса, следовавшего по маршруту № 672 «Ломоносов — Красная Горка», произошло около 13:20 24 октября у деревни Большая Ижора. По информации регионального ГУ МЧС, движение по автодороге «Санкт-Петербург — Ручьи» перекрыто в обе стороны для проведения аварийно-спасательных работ.

Артемий Чулков