На «Адмиралтейских верфях» могут построить контейнеровоз «Римский-Корсаков»

На судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в Петербурге оценивают возможность строительства на своей площадке контейнеровоза «Римский-Корсаков». Об этом со ссылкой на генерального директора проектно-конструкторского бюро Илью Щербакова сообщают «Ведомости Северо-Запад». Эскизный проект нового судна ПКБ разработало совместно с компанией C-Shipping.

По словам господина Щербакова, в настоящий момент ОСК вместе с «Адмиралтейскими верфями» подсчитывают возможную стоимость строительства и подбирают свои возможности. «В скором времени они должны нам передать эту информацию для дальнейших расчетов»,— отметил глава ПКБ.

Эскизный проект контейнеровоза «Римский-Корсаков» был представлен в рамках ПМЭФ-2025. Позднее на выставке «Нева – 2025» презентовали его доработанную версию. Заказчиком головного судна выступает компания из Гонконга OVP-Shipping, которая осуществляет контейнерные морские перевозки между Китаем и Петербургом. По предварительным расчетам экспертов, стоимость строительства судна может составить от 12 до 16 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ОСК передала в состав ВМФ РФ построенный на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге патрульный корабль «Иван Папанин».

Андрей Цедрик