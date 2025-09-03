Путин о встрече с Зеленским в Москве, выгоде от «Силы Сибири-2» и юморе Трампа

Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции в Пекине по итогам визита в Китай. Глава государства заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве, рассказал о разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и оценил чувство юмора президента США Дональда Трампа. Главные заявления российского лидера — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин в Китае, 3 сентября 2025 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин в Китае, 3 сентября 2025 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О конфликте на Украине

О встрече с Зеленским и его легитимности

Путин никогда не исключал встречи с Зеленским, но сомневается, есть ли в ней смысл.

Трамп попросил Путина встретиться с Зеленским. Путин ответил Трампу, что готов ко встрече.

Если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву.

Полномочия Зеленского истекли, встречаться с ним — это путь в никуда.

Путин назвал президента Украины «действующим главой администрации».

Никаких способов продления полномочий Зеленского в украинской конституции не прописано. В ней есть положение о том, что во время военного положения не проводятся выборы, но это не значит, что полномочия президента пролонгируются.

Права Зеленского по конституции должны быть переданы спикеру Верховной рады.

Полномочия на Украине также истекли у главы Конституционного суда.

О гарантиях безопасности

Украина имеет право самой выбирать систему обеспечения собственной безопасности.

Безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности России.

Россия всегда возражала против вступления Украины в НАТО, но не ставила под сомнение ее возможность войти в Евросоюз.

Россия никогда не ставила и не обсуждала вопрос об обмене территорий с Украиной в контексте гарантий безопасности.

Властям Украины нужно провести референдум для решения территориального вопроса.

О целях России на Украине

Россия борется не столько за территории, сколько за право людей говорить на своем языке, жить в рамках своей культуры и традиций.

Надо уважать мнение людей, поддержавших на референдуме о присоединении их регионов к России, это и есть демократия.

О вине Запада и Украины

В трагедии на Украине виноват Запад, который напрочь игнорировал интересы России в сфере безопасности.

Все попытки России решить украинский вопрос мирно были пущены под откос.

Москва еще в 2022 году предлагала Киеву с уважением отнестись к выбору жителей юго-востока Украины, вывести оттуда войска и закончить конфликт.

После того, как Россия отвела свои войска из-под Киева, ситуация поменялась и российским переговорщикам «сказали, почти дословно, "теперь будем воевать до тех пор, пока вы нам голову не отвернете, либо мы вам"».

События на Украине — только предлог Запада для решения вопросов экономического характера.

На Западе те, «кто поумнее», не хотят конфисковывать российские замороженные активы, потому что это нанесет огромный вред мировой экономике.

О ситуации на фронте

Российская армия успешно наступает практически на всех направлениях, но расслабляться нельзя.

Бойцы СВО желают того, чтобы Россия достигла своих целей.

ВСУ не могут вести крупномасштабные наступательные операции, они лишь удерживают рубежи.

Боеспособные подразделения украинской армии укомплектованы не более чем на 47-48%, укомплектованность находится у критической черты.

О переговорном процессе.

Путин доволен работой Мединского в качестве главы переговорной группы.

Российские переговорщики показали пример сдержанного и профессионального подхода.

Россия готова повысить уровень переговорной группы до высокого политического уровня.

О перспективах завершения конфликта

Если здравый смысл восторжествует, то договориться о приемлемом варианте завершения конфликта возможно.

Виден определенный свет в конце туннеля в вопросе урегулирования.

Боевые действия — сложная и жестокая вещь, прогнозов делать не следует.

Если украинский вопрос не решится мирно, решать его придется военным путем.

О «Силе Сибири-2»

Потребности на энергоресурсы в мире растут, в том числе в Китае и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР ).

Россия будет создавать конкурентные преимущества для «китайских друзей», но Пекин будет получать газ по взвешенным рыночным ценам.

Договоренности по «Силе Сибири-2» взаимовыгодны, но никакой благотворительности нет ни с одной из сторон.

Поставки по газопроводу в Китай могут достичь 100 млрд кубометров.

О Трампе, его возможном визите в Москву и переговорах на Аляске.

Путин заявил, что у него сложились добрые отношения с Трампом.

Подготовка визита президента США в Москву не ведется, сроки неизвестны, но приглашение российской стороны «на столе».

Путин сказал, что Трамп «не лишен юмора» в ответ на слова главы Белого дома заговоре РФ, КНР и КНДР против США.

На саммите ШОС никто не высказывал каких бы то ни было отрицательных суждений в адрес действующей американской администрации.

Во время визита в Анкоридж Путин в лимузине Трампа перебросился с ним парой слов на ломаном английском.

О многополярном мире

Контуры многополярного мира уже сложились, в нем нет гегемонов.

Все страны-участники международного должны иметь равные права и занимать одинаковое положение.

Однополярный мир несправедлив и должен прекратить свое существование.

Россия, Китай и Индия не должны давать слабины в ответ на угрозы.

О мировой экономике

Мировая экономика развивается, особенно в странах АТР.

В ведущих экономиках стран Евросоюза наблюдается рецессия.

Об Азербайджане

В отношениях Москвы и Баку есть проблемы, но интерес к развитию связей расставит все на свои места.

Путин в Китае перекинулся с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым двумя-тремя словами.

О долголетии

Современная медицина позволяет человечеству надеяться на долгую, активную жизнь.

Продолжительность жизни увеличится.

О словах канцлера ФРГ Мерца, назвавшего Путина военным преступником

Высказывание Мерца — неудачная попытка снять снять с Запада ответственность за трагедию на Украине.

О фильме «Кремлевский волшебник», в котором Джуд Лоу сыграл Путина

Путин заявил, что впервые о нем слышит.

Эрдни Кагалтынов