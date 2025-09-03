Путин о встрече с Зеленским в Москве, выгоде от «Силы Сибири-2» и юморе Трампа
Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции в Пекине по итогам визита в Китай. Глава государства заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве, рассказал о разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и оценил чувство юмора президента США Дональда Трампа. Главные заявления российского лидера — в подборке «Ъ».
Президент России Владимир Путин в Китае, 3 сентября 2025 года
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О конфликте на Украине
О встрече с Зеленским и его легитимности
- Путин никогда не исключал встречи с Зеленским, но сомневается, есть ли в ней смысл.
- Трамп попросил Путина встретиться с Зеленским. Путин ответил Трампу, что готов ко встрече.
- Если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву.
- Полномочия Зеленского истекли, встречаться с ним — это путь в никуда.
- Путин назвал президента Украины «действующим главой администрации».
- Никаких способов продления полномочий Зеленского в украинской конституции не прописано. В ней есть положение о том, что во время военного положения не проводятся выборы, но это не значит, что полномочия президента пролонгируются.
- Права Зеленского по конституции должны быть переданы спикеру Верховной рады.
- Полномочия на Украине также истекли у главы Конституционного суда.
О гарантиях безопасности
- Украина имеет право самой выбирать систему обеспечения собственной безопасности.
- Безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности России.
- Россия всегда возражала против вступления Украины в НАТО, но не ставила под сомнение ее возможность войти в Евросоюз.
- Россия никогда не ставила и не обсуждала вопрос об обмене территорий с Украиной в контексте гарантий безопасности.
- Властям Украины нужно провести референдум для решения территориального вопроса.
О целях России на Украине
- Россия борется не столько за территории, сколько за право людей говорить на своем языке, жить в рамках своей культуры и традиций.
- Надо уважать мнение людей, поддержавших на референдуме о присоединении их регионов к России, это и есть демократия.
О вине Запада и Украины
- В трагедии на Украине виноват Запад, который напрочь игнорировал интересы России в сфере безопасности.
- Все попытки России решить украинский вопрос мирно были пущены под откос.
- Москва еще в 2022 году предлагала Киеву с уважением отнестись к выбору жителей юго-востока Украины, вывести оттуда войска и закончить конфликт.
- После того, как Россия отвела свои войска из-под Киева, ситуация поменялась и российским переговорщикам «сказали, почти дословно, "теперь будем воевать до тех пор, пока вы нам голову не отвернете, либо мы вам"».
- События на Украине — только предлог Запада для решения вопросов экономического характера.
- На Западе те, «кто поумнее», не хотят конфисковывать российские замороженные активы, потому что это нанесет огромный вред мировой экономике.
О ситуации на фронте
- Российская армия успешно наступает практически на всех направлениях, но расслабляться нельзя.
- Бойцы СВО желают того, чтобы Россия достигла своих целей.
- ВСУ не могут вести крупномасштабные наступательные операции, они лишь удерживают рубежи.
- Боеспособные подразделения украинской армии укомплектованы не более чем на 47-48%, укомплектованность находится у критической черты.
О переговорном процессе.
- Путин доволен работой Мединского в качестве главы переговорной группы.
- Российские переговорщики показали пример сдержанного и профессионального подхода.
- Россия готова повысить уровень переговорной группы до высокого политического уровня.
О перспективах завершения конфликта
- Если здравый смысл восторжествует, то договориться о приемлемом варианте завершения конфликта возможно.
- Виден определенный свет в конце туннеля в вопросе урегулирования.
- Боевые действия — сложная и жестокая вещь, прогнозов делать не следует.
- Если украинский вопрос не решится мирно, решать его придется военным путем.
О «Силе Сибири-2»
- Потребности на энергоресурсы в мире растут, в том числе в Китае и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР ).
- Россия будет создавать конкурентные преимущества для «китайских друзей», но Пекин будет получать газ по взвешенным рыночным ценам.
- Договоренности по «Силе Сибири-2» взаимовыгодны, но никакой благотворительности нет ни с одной из сторон.
- Поставки по газопроводу в Китай могут достичь 100 млрд кубометров.
О Трампе, его возможном визите в Москву и переговорах на Аляске.
- Путин заявил, что у него сложились добрые отношения с Трампом.
- Подготовка визита президента США в Москву не ведется, сроки неизвестны, но приглашение российской стороны «на столе».
- Путин сказал, что Трамп «не лишен юмора» в ответ на слова главы Белого дома заговоре РФ, КНР и КНДР против США.
- На саммите ШОС никто не высказывал каких бы то ни было отрицательных суждений в адрес действующей американской администрации.
- Во время визита в Анкоридж Путин в лимузине Трампа перебросился с ним парой слов на ломаном английском.
О многополярном мире
- Контуры многополярного мира уже сложились, в нем нет гегемонов.
- Все страны-участники международного должны иметь равные права и занимать одинаковое положение.
- Однополярный мир несправедлив и должен прекратить свое существование.
- Россия, Китай и Индия не должны давать слабины в ответ на угрозы.
О мировой экономике
- Мировая экономика развивается, особенно в странах АТР.
- В ведущих экономиках стран Евросоюза наблюдается рецессия.
Об Азербайджане
- В отношениях Москвы и Баку есть проблемы, но интерес к развитию связей расставит все на свои места.
- Путин в Китае перекинулся с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым двумя-тремя словами.
О долголетии
- Современная медицина позволяет человечеству надеяться на долгую, активную жизнь.
- Продолжительность жизни увеличится.
О словах канцлера ФРГ Мерца, назвавшего Путина военным преступником
- Высказывание Мерца — неудачная попытка снять снять с Запада ответственность за трагедию на Украине.
О фильме «Кремлевский волшебник», в котором Джуд Лоу сыграл Путина
- Путин заявил, что впервые о нем слышит.