Путин: РФ не обсуждала гарантии безопасности Украины в обмен на территории

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона никогда не обсуждала предоставление гарантий безопасности Украине в обмен на территориальные уступки. При этом, по его словам, Россия не борется за территории, речь идет о сохранении культуры и традиций людей.

«Нет, мы так вопрос не ставили никогда и не обсуждали так»,— сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. «Гарантии безопасности - это естественно, и я часто об этом говорю. Мы исходим из того, что любая страна должна иметь эти гарантии, системы безопасности, и Украина в том числе. Но это не связано с какими-то обменами, тем более с обменами территориями»,— подчеркнул президент.

«Мы вообще, честно говоря, хочу это подчеркнуть, мы же боремся не столько за территории, сколько за права человека и за право людей, которые проживают на этих территориях, говорить на собственном языке, жить в рамках своей культуры, в рамках традиций, которые переданы от прежних поколений, от их отцов, от дедов и так далее»,— заявил Владимир Путин.

