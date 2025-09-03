Путин: Россия всегда выступала против членства Украины в НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что страна всегда была против членства Украины в НАТО. По его словам, каждая страна, включая Украина, имеет право сама решать, как обспечить свою безопасность, но это не должно идти в ущерб интересам России.

«Мы всегда возражали против того, чтобы Украина была членом этого северо-атлантического блока, но никогда не ставили под сомнение ее право заниматься своей экономической, хозяйственной деятельностью так, как она хочет — в том числе, это касается и членства в ЕС»,— сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогу визита в Китай.

При этом, по его словам, он понимает необходимость обеспечения гарантий безопасности для любой страны. «Гарантии безопасности — это естественно, я часто об этом говорю. Мы исходим из того, что любая страна должна иметь эти гарантии, систему безопасности, и Украина в том числе»,— отметил президент.

Лусине Баласян