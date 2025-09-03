Путин ответил Трампу на слова о «заговоре против США»

Президент России Владимир Путин считает, что опубликованное заявление президента США Дональда Трампа о возможном «заговоре» России, Китая и КНДР против в США — проявление чувства юмора американского лидера. Российский президент отметил, что у него с господином Трампом сложились дружеские взаимоотношения.

«Президент США не лишен юмора, это всем понятно, мы все это хорошо знаем. У меня с ним добрые отношения сложились, мы общаемся друг с другом по именам. Я могу вам сказать, и, надеюсь, он тоже услышит. Вот, как это не покажется странным, за все четыре дня никто и никогда не высказывал каких бы то ни было отрицательных суждений в адрес действующей американской администрации»,— сказал господин Путин на пресс-конференции в Пекине.

По его словам, большая часть лидеров, с которыми он встречался на саммите ШОС в Китае поддержала их встречу на Аляске.

Накануне в посте в Truth Social Дональд Трамп выразил мнение, что Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын «строят заговор против США». Это заявление было сделано вскоре после начала военного парада в Пекине, приуроченного к 80-летию окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии, куда прибыли российский, китайский и северокорейский лидеры.