Путин рассказал, что общался с Трампом на «ломаном английском»

Президент России Владимир Путин рассказал, что общался с президентом США Дональдом Трампом на «ломаном английском» во время встречи на Аляске.

«Говорили, конечно, на английском, но такой уже ломаный, то, что у меня уже частично остается от словарного запаса»,— сказал российский президент на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Владимир Путин добавил, что в первые минуты встречи сказал Дональду Трампу «Я очень рад видеть вас, дорогой сосед, здоровым и живым». А во время поездки в лимузине, которая длилась около 30 секунд, он и глава США «перебросились общими фразами», сказал господин Путин.

Встреча глав России и США прошла на Аляске 15 августа. Центральной темой переговоров было урегулирование украинского конфликта. По итогам саммита Владимир Путин пригласил Дональда Трампа в Москву. Лидер США сказал, что такой визит возможен.