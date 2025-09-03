Путин предостерег от прогнозов по СВО

Президент России Владимир Путин предостерег от прогнозов относительно хода боевых действий на Украине. По словам российского лидера, боевые действия — «сложная и жестокая вещь», поэтому прогнозы лучше не делать. При этом президент заверил, что российские войска «наступают успешно разным темпом, но практически на всех направлениях».

«Все группировки российских вооруженных сил на всех направлениях наступают. Наступают успешно разным темпом, но практически на всех направлениях»,— сказал президент журналистам на итоговой пресс-конференции в Пекине.

В июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что вооруженные силы России создают буферные зоны для безопасности регионов РФ. В начале сентября глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин говорил, что российские войска улучшают свои позиции на территории Днепропетровской области.

О создании буферной зоны безопасности вдоль российско-украинской границы президент Владимир Путин сообщил в мае. Для этого российские войска наступали в Днепропетровской области. Речь шла также о Сумской области Украины.

Анастасия Домбицкая