Путин: контуры многополярного мира сложились

Президент России Владимир Путин заявил, что многополярный мир уже начал формироваться. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам визита в Китай в ответ на вопрос специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова.

Владимир Путин подчеркнул, что в новом мировом порядке не появятся новые гегемоны. Он уточнил, что при многополярности не предполагается создание новых доминант. «Это не значит, что должны появиться какие-то новые гегемоны»,— сказал он.

Президент также отметил, что формирование новых доминант не входит в задачи таких организаций, как ШОС и БРИКС. По его словам, все участники международного общения должны иметь равные права и находиться в одинаковом положении с точки зрения международного права.