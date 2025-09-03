Путин: Россия еще в 2022 году предлагала Украине вывести войска из Донбасса

Россия еще в 2022 году предлагала Украине закончить конфликт, заявил президент России Владимир Путин.

«Мы еще в 2022 году предлагали украинским властям с уважением отнестись к выбору тех людей, которые проживают на юго-востоке Украины. Вывести оттуда свои войска и закончить этот конфликт немедленно. И должен сказать, что в целом это не вызывало полного отторжения»,— сказал российский президент на пресс-конференции по итогам поездки в Китай. По его словам, после отвода войск от Киева Украина передумала принимать условия России по завершению конфликта.

Владимир Путин также заявил, что если Россия и Украина не договорятся, РФ добьется целей военным путем. Кроме того, он предложил Киеву провести референдум для решения территориального вопроса.