Путин назвал конфликт на Украине предлогом Запада для решения своих экономических проблем

Президент России Владимир Путин заявил, что события на Украине являются лишь предлогом для решения экономических вопросов в отношении ряда стран. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Китай и участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«События на Украине — только предлог для решения вопросов экономического характера в отношении ряда стран, экономические связи с которыми кого-то не устраивают», — сказал господин Путин. По его словам, на саммите ШОС практически не обсуждалась тема американских санкций против других государств. «Почему? Да потому что это, честно говоря, нас не очень касается», — подчеркнул президент.

Господин Путин также обратил внимание на диспропорции в торговых отношениях между США и Индией, а также США и Китаем. В то же время, по его словам, диспропорции в торговле между США и Бразилией нет. Однако против Бразилии США ввели дополнительные пошлины.