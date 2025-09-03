Путин: в отношениях с Азербайджаном есть проблемы, но все встанет на свои места

Президент России Владимир Путин заявил, что, хотя в отношениях страны с Азербайджан есть проблемы, все «встанет на свои места». Он отметил, что во время визита в Китай пересекался с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и перекинулся с ним парой слов.

«В отношениях между странами всегда возникают какие-то вопросы, исходя из текущей ситуации или какой-то политической конъюнктуры. Есть проблемы. Мы сегодня с президентом Алиевым поздоровались, поздоровался с ним и с его супругой, двумя тремя словами перекинулись. Я считаю, что фундаментальные отношения между Азербайджаном и Россией, и взаимный интерес к их развитию, все-таки, в конце концов, все проставит на свои места»,— сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

До мероприятий в Пекине 3 сентября Владимир Путин и Ильхам Алиев находились в китайском Тяньцзине, где с 31 августа по 1 сентября проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества. На полях саммита лидеры провели несколько двусторонних встреч с лидерами других стран, но друг с другом не общались.

Лусине Баласян