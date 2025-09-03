Путин: резервы ВСУ находятся у критической черты

Президент России Владимир Путин заявил, что резервов у вооруженных сил Украины становится все меньше. По его словам, боеготовые подразделения ВСУ укомплектованы на 47-48%, «ситуация у критической черты».

Владимир Путин считает, что сейчас ВСУ не способны вести крупномасштабные наступательные операции и пытаются удержаться рубежи. Вместе с тем российским подразделениям в зоне СВО, отметил президент, расслабляться нельзя.

Сейчас наступление, отметил Владимир Путин, идет разным темпом. Сейчас ВСУ, по его словам, пытаются «затыкать дыры», перебрасывая боеспособные части из района в район. Оценку ситуации на фронте президент дал на пресс-конференции 3 сентября по итогам визита в Китай.