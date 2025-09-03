Путин заявил, что Трамп просил его встретиться с Зеленским

Президент США Дональд Трамп просил своего российского коллегу Владимира Путина провести встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом господин Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

«Кстати говоря, Дональд попросил меня, если возможно, провести такую встречу»,— сказал российский президент. Он добавил, что не исключает с украинским президентом, однако усомнился в ее смысле. Господин Путин также предложил украинскому президенту приехать в Москву, если тот готов к встрече.

Ранее в Кремле также не исключали возможности встречи президента с украинским коллегой. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что для этого сначала должна быть подготовлена повестка встречи.