Путин: Украина имеет право на обеспечение своей безопасности, но не за счет РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что любая страна, включая Украина, имеет право выбирать систему обеспечения собственной безопасности. Однако, по его словам, любые гарантии безопасности не должны реализовываться за счет России.

«Я согласен с теми, кто считает, что каждая страна имеет право самой выбирать систему обеспечения своей безопасности. Это касается всех стран, в том числе Украины. Но это также означает, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой страны, в данном случае РФ»,— сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

По словам президента, военный конфликт на Украине — следствие игнорирования интересов России в сфере безопасности. «Если кто-то считает, что можно так наплевательски относиться к народу нашей страны, то должен знать, что мы таких вещей, когда Россия безвольно смотрит на происходящие вокруг нее события и никак не реагирует, таких вещей мы никогда допускать не будем»,— подчеркнул он.

Лусине Баласян