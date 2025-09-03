Путин: договоренности с КНР по «Силе Сибири-2» взаимовыгодны

Президент России Владимир Путин заявил, что договоренности с Китайской Народной Республикой (КНР) о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» выгодны для обеих сторон. Об этом он заявил в ходе трансляции Кремля по итогам поездки в Китай.

Он добавил, что в перспективе Россия будет поставлять в Китай 100 млрд куб. м. газа в год. Президент подчеркнул, что газ по этому трубопроводу будет поставляться по рыночной цене. В отношении «Силы Сибири-2» никакой «благотворительности» нет ни с одной из сторон, отметил Владимир Путин.