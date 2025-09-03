Путин и Си обсуждали в Пекине жизнь до 150 лет и трансплантацию органов

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по пути к воротам Тяньаньмэнь в Пекине, где проходил военный парад, обсуждали долголетие и трансплантацию органов. Об этом сообщили Reuters, Bloomberg и другие СМИ со ссылкой запись их разговора, отрывок которого случайно попал в прямой эфир.

На записи переводчик, передающий слова Си Цзиньпина, говорит: «Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас в 70 лет ты все еще ребенок». Ответ Владимира Путина на трансляции не слышно, но переводчик на китайском сказал: «Благодаря развитию биотехнологий человеческие органы можно постоянно пересаживать, и люди смогут жить все моложе и даже достичь бессмертия». В конце продлившегося меньше минуты разговора, записанного на микрофон, китайский лидер заявил: «Прогнозы показывают, что в этом веке есть шанс дожить и до 150 лет».

На пресс-конференции по итогам визита в Китай Владимир Путин подтвердил, что эта тема обсуждалась с Си Цзиньпином. «Современные средства оздоровления, медицинские средства, даже там хирургические всякие, связанные с заменой органов, они позволяют человечеству надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня, средний возраст в разных странах разный, но, тем не менее, существенным образом продолжительность жизни увеличится»,— сказал российский президент журналистам.

Лусине Баласян