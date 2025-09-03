Путин: передача замороженных российских активов Украине разрушит экономику

Президент России Владимир Путин назвал не самыми умными людьми тех политиков, которые требуют изъять замороженные российские активы и передать их Украине. Он заявил, что это приведет к разрушению мировой экономики.

«Те, кто поумнее, не хотят (изымать активы.— "Ъ"). Это без всякой иронии... Те, кто поумнее, это люди, которые занимаются финансами, экономикой. Они понимают, что это до основания будет разрушать все принципы международной экономической и финансовой деятельности. Без всякого сомнения, это нанесет огромный вред»,— сказал Владимир Путин во время пресс-конференции в Пекине.

Президент отметил, что уже сейчас появляются альянсы, которые пытаются воплотить в жизнь собственные планы экономического развития в рамках отдельных регионов. «Экономический сепаратизм будет только усиливаться»,— предупредил господин Путин.

Общая сумма замороженных странами ЕС и G7 активов России составляет около €280 млрд. С января по июль ЕС перевел Украине €10,1 млрд, полученные от доходов замороженных средств российского Центробанка. Глава европейской дипломатии Кая Каллас на прошлой неделе заявила, что возвращение активов России невозможно без выплаты компенсаций Украине.