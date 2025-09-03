Путин: ведущие экономики стран Евросоюза впадают в рецессию

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине по итогам визита в Китай заявил, что ведущие экономики Евросоюза входят в состояние рецессии, тогда как мировая экономика продолжает развиваться. По словам российского лидера, особенно активный рост сейчас наблюдается в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), где, в том числе, растет спрос на энергоресурсы.

«Даже несмотря на то, что во многих странах мы наблюдаем рецессию, например в ведущих экономиках Еврозоны, тем не менее мировая экономика развивается», — подчеркнул Владимир Путин. Он отметил, что Китай остается одним из главных локомотивов мировой экономики с ростом свыше пяти процентов, что увеличивает потребности в энергии.

В рамках расширения сотрудничества с Китаем Россия подписала меморандум с китайской компанией CNPC по проекту расширения газопроводной инфраструктуры. Планируется строительство «Силы Сибири — 2» и транзита через Монголию в рамках «Союза Восток». Соглашение предусматривает поставку до 1,5 трлн кубометров газа в течение 30 лет. Кроме того, объём поставок по «Силе Сибири» может увеличиться с 38 до 44 млрд кубометров в год.