Путин: РФ добьется целей на Украине военным путем, если стороны не договорятся

Президент России Владимир Путин заявил, что при наличии здравого смысла можно договориться о приемлемом варианте решения конфликта на Украине. Однако, подчеркнул он, если решение не будет найдено, российская сторона добьется своих целей военным путем.

«Мы видим настроения действующей в США администрации под руководством президента Трампа. Видим их не просто призывы, а искреннее желание найти это решение. Мне кажется, есть определенный свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация»,— сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. «Если нет, то нам придётся решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем»,— подчеркнул президент.

Владимир Путин заявил, что все предыдущие попытки Россия конфликт на Украине мирным путем «были пущены под откос», «фактически отказавшись от минских соглашений». А в 2022 году, по словам президента, российская сторона уже предлагала Украине вывести войска из Донбасса и завершить боевые действия.

