Путин заявил, что впервые слышит о фильме с Джудом Лоу в его роли

Президент России Владимир Путин заявил, что впервые услышал о фильме «Кремлевский волшебник» Оливье Ассаяса. В кинокартине роль господина Путина сыграл британский актер Джуд Лоу.

«Нет, я не только не видел этого фильма, я даже в первый раз об этом слышу. Я не могу ничего прокомментировать, потому что не знаю его»,— сказал господин Путин на пресс-конференции в Пекине.

Фильм французского режиссера показали на Венецианском фестивале. Он снят по мотивам одноименной книги швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи.Главную роль, политтехнолога Вадима Баранова (прообразом персонажа считают Владислава Суркова), сыграл Пол Дано. Среди знаковых фигур в романе встречаются Михаил Ходорковский (объявлен в РФ иноагентом), Борис Березовский, Евгений Пригожин. В Кремле заявляли, что нормально и с пониманием воспринимают факт использования образа президента России Владимира Путина за рубежом.