Путин: подготовка к встрече с Трампом в России не ведется, но приглашение в силе

Президент Владимир Путин России ответил на вопрос о том, есть ли сейчас какие-либо договоренности с американской стороной о возможном визите президента США Дональда Трампа в Россию. Никаких договоренностей нет, сказал господин Путин.

«Сроки — неизвестны, подготовка к встрече не ведется. Но приглашение на столе»,— сказал президент во время пресс-конференции в Пекине.

Владимир Путин пригласил своего коллегу в Москву во время их встречи на Аляске, которая прошла 15 августа. Дональд Трамп допустил, что может приехать в Россию, хотя и добавил, что скорее всего его будут за это осуждать.