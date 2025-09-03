Путин предложил Украине провести референдум для решения территориального вопроса

Президент России Владимир Путин считает, что властям Украины нужно провести референдум для решения территориального вопроса. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам визита в Китай, комментируя урегулирование конфликта на Украине. Президент заявил, что добиться приемлемого решения можно.

По словам российского лидера, для проведения референдума Киеву необходимо отменить военное положение. А отмена военного положения влечет за собой необходимость проведения выборов президента.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для достижения мира на Украине необходимо сначала международно-правовым образом оформить территориальные реалии. В частности, речь идет о статусе Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Российские официальные лица неоднократно называли Владимира Зеленского «нелегитимным президентом» Украины. Пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского официально истек 20 мая 2024 года. Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024-го. В связи в военным положением на Украине выборы главы государства не проводились. Для проведения выборов на Украине должно перестать действовать военное положение, которое власти ввели 24 февраля 2022 года. Закон о военном положении Украины гласит, что в этих условиях запрещается изменять конституцию, избирать президента, Верховную раду и органы местного самоуправления.

Анастасия Домбицкая