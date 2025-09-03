Путин назвал оскорбления со стороны Мерца попыткой снять с Запада ответственность

Президент России Владимир Путин прокомментировал оскорбление канцлера Германии Фридриха Мерца. Тот назвал его «возможно самым серьезным военным преступником нашего времени». Господин Путин отметил, что так господин Мерц пытается снять ответственность со стран Запада за боевые действия на Украине.

«Я думаю, что это неудачна попытка снять с себя (со стран Запада) ответственность за ту трагедию, которая происходит сейчас на Украине»,— ответил господин Путин на вопрос корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова.

По словам Владимира Путина, западные страны, включая Германию, не предприняли никаких действий для предотвращения госпереворота на Украине.

В интервью немецкому телеканалу Sat.1. Фридрих Мерц назвал Владимира Путина «возможно самым жестоким военным преступником нашего времени» и призвал экономически истощить Россию. Прежде подобных заявлений в адрес российского президента он не делал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что из-за «нехороших» высказываний в адрес Владимира Путина, мнение немецкого политика по российско-украинскому конфликту учитывать не стоит.