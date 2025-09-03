Путин: если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, встреча состоится

Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, и встреча состоится.

«Если Зеленский готов, то пусть приезжает в Москву. Эта встреча состоится»,— заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Владимира Зеленского он назвал «действующим главой администрации» Украины.

«В целом я никогда не исключал возможности такой встречи. Есть ли какой-то смысл в этих встречах?» — сказал президент. Он напомнил, что по конституции Украины никаких способов продлить полномочия Владимира Зеленского нет.

По его словам, военное положение, которое сейчас действует на Украине, не означает, что срок полномочий президента пролонгируется. «Избрался на пять лет. Пять лет прошло. Все. Закончились полномочия»,— сказал господин Путин.