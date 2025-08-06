Свердловская область вошла в список протестных регионов на выборах губернатора

В Свердловской области выявили «заметный протестный потенциал» в ходе избирательной кампании по досрочным выборам губернатора, следует из доклада Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Эксперты подчеркнули, что в проблемную повестку региона входят локальные конфликты в сфере застройки и функционирования мусорных полигонов и природные ЧС. «В ходе думских выборов 2021 года "Единая Россия" (ЕР) здесь получила 34,71% голосов, ключевым игроком протестного фланга выступила КПРФ — 21,31% против 12,85% у ближайших конкурентов из "Справедливой России — Патриоты — За правду" (СРЗП)»,— добавили в докладе.

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По мнению экспертов, отставка Евгения Куйвашева спустя 12 лет руководства областью создает для врио губернатора и кандидата от ЕР Дениса Паслера (возглавлял Оренбургскую область с 2019 года) возможности задать «собственную позитивную повестку, в том числе на фоне перезагрузки региональной системы власти». «Выигрышной стороной кампании Дениса Паслера является и то, что он не является "варягом" в регионе, начав карьеру именно здесь. Евгений Куйвашев был переизбран на очередной срок с результатом 65,78% голосов. По предварительной оценке, результат Дениса Паслера на выборах также может быть близок к этому показателю»,— сказано в докладе.

Согласно документу, большие шансы занять второе место на выборах у заместителя председателя заксобрания и кандидата от КПРФ Александра Ивачева. «Можно ожидать повторения сценария, близкого к прошлой губернаторской кампании, когда основная конкуренция за второе место развернулась между Александром Ивачевым и кандидатом от СРЗП Андреем Кузнецовым, вновь баллотирующимся на этот пост в 2025 году»,— добавили эксперты.

Голосование на досрочных выборах губернатора Свердловской области пройдет в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября — с использованием системы дистанционного электронного голосования. На подготовку к выборам и на информирование более 3,3 млн избирателей из бюджета региона планируется направить около 600 млн руб.

Облизбирком 30 июля завершил прием документов, необходимых для регистрации кандидатов на должность губернатора. Члены избиркома решили включить в избирательный бюллетень сведения о Денисе Паслере (ЕР), депутате Госдумы Андрее Кузнецове (СРЗП), Александре Ивачеве (КПРФ), депутатах свердловского заксобрания Ранте Краеве («Новые люди») и Александре Каптюге (ЛДПР). В регистрации кандидатами было отказано главному редактору информагентства «Контроль» Динамудину Садихову и екатеринбургскому юристу Ивану Волкову («Российский общенародный союз»).

АПЭК работает в сфере политических, рейтинговых и региональных исследований с 2004 года. Компанию возглавляет политолог, политический консультант, политический стратег Дмитрий Орлов. Важнейшими для АПЭК проектами являются рейтинг «100 ведущих политиков России», рейтинги эффективности и влияния глав субъектов РФ, портал «Региональные комментарии», Telegram-канал «ПолитологОрлов», экспертный клуб «Регион» и премия «Региональная политика».

Василий Алексеев