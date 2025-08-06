Президент Польши пообещал стране новую конституцию и сильную армию

Сегодня утром избранный лидер Польши Кароль Навроцкий официально вступил в должность президента страны, сменив на этом посту находившегося у власти с 2015 года Анджея Дуду. В своей речи перед членами Национального собрания (двухпалатный парламент страны. — "Ъ") господин Навроцкий констатировал, что вступает в должность в период «раскола в польской политической жизни». Обратив внимание кабмина на то, что законы страны систематически нарушаются, он пообещал заняться разработкой новой Конституции и заверил, что будет «бороться с теми, кто толкает страну к упадку». Главные заявления Кароля Навроцкого на инаугурации — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избранный президент Польши Кароль Навроцкий и его жена Марта на службе в Варшавском кафедральном соборе (6 августа 2025 года)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters Избранный президент Польши Кароль Навроцкий и его жена Марта на службе в Варшавском кафедральном соборе (6 августа 2025 года)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Об изменениях внутри страны

Запустить работу над новой Конституцией страны, которая, как рассчитывает новый лидер, будет принята к концу его срока.

Создать совет по реформе государственного устройства, где будут представлены все политические круги, научное сообщество и «те, кому небезразлично польское государство».

Бороться с теми, кто «толкает нацию к упадку и деградации».

Бороться с нелегальной миграцией.

Назначать судей, которые уважают конституционный и правовой порядок. Он отметил, что «страну, где нет законно избранного национального прокурора и где статья Конституции, которая гласит, что власти должны действовать в рамках закона, регулярно нарушается, трудно назвать законной».

Добиться межпартийного консенсуса по вопросам жилья, развития и защиты социально уязвимых групп.

Блокировать любые попытки правительства повысить пенсионный возраст в стране.

Об отношениях с НАТО

Подчеркнул важность отношений Польши с международными альянсами и заявил, что намерен сделать Варшаву «лидером в укреплении мощи, иммунитета и ответственности восточного фланга НАТО».

Он пообещал поддерживать все усилия по модернизации польской армии и стремиться сделать ее ведущей силой НАТО.

Об отношениях Польши с Евросоюзом

Заявил, что поддержит отношения Польши с Евросоюзом, но никогда не согласится с тем, чтобы ЕС лишил Польшу суверенитета, «особенно в вопросах, не закрепленных в европейских договорах». «Мы больше не можем быть дочерней компанией наших западных соседей или всего ЕС»,— сказал господин Навроцкий.

Выступил против присоединения к зоне евро. «Да — польскому злотому, нет — евро»,— сказал он.

Пообещал укреплять экономическую конкурентоспособность Польши на европейском пространстве и расширить связи с Западной Европой.

Кароль Навроцкий победил на выборах президента Польши, второй тур которых прошел 1 июня, с результатом 50,89% голосов. Победу над кандидатом от правящих сил, мэром Варшавы Рафалом Тшасковским, он одержал при поддержке консервативной партии «Право и справедливость» (PiS). Предвыборный лозунг господина Навроцкого — «Польша прежде всего, поляки прежде всего». Во время предвыборной кампании он представил свою программу «План 21». Она включает предложение о снижении НДС с нынешних 23% до 22%, введение более низких налогов, упрощение налогообложения для бизнеса. В плане также упоминается необходимость поддержки сельского хозяйства и жилищного строительства. Во внешнеполитическом измерении господин Навроцкий выступал против членства Украины в Евросоюзе и НАТО.

Подробнее о взглядах Кароля Навроцкого — в материале «Ъ» «Так говорил новый президент».

Анастасия Домбицкая