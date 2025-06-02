Так говорил новый президент Польши Кароль Навроцкий

О помощи Украине:

«Польские фермеры сегодня сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины. Польские транспортные компании сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины… За помощь Польша ничего не получила. Украина на самом деле не относится к нам по-партнерски. Я глубоко разочарован Зеленским» (в интервью телеканалу Trwam, апрель 2025 года).

О Евросоюзе:

«Евросоюз сегодня слаб и погряз в хаосе, о чем свидетельствует тот факт, что переговоры с Россией ведутся без участия Европы» (в интервью изданию «Виртуальная Польша», февраль 2025 года).

О России:

«Россия — империалистическая по своим убеждениям, независимо от того, является ли это белым террором, красным террором или современным террором. Методы, вероятно, меняются, но не более того» (в интервью телеканалу TV Republika, август 2023 года).

О советских памятниках:

«Памятники во славу Красной армии-освободительницы являются памятниками лжи и символами системы, дух которой виден в нынешних действиях России» (в интервью агентству PAP, октябрь 2022 года).

О репарациях Германии:

«Не может быть и речи о том, что Германия полностью расплатилась со Второй мировой войной. Во время различных юбилейных торжеств немецкие политики говорят красивые слова об особой исторической ответственности своей страны. Однако очевидно, что речь не идет — за исключением небольших, часто вынужденных жестов — о материальной ответственности» (в интервью польскому интернет-изданию «Все самое главное», сентябрь 2022 года).