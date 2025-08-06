Новый президент Навроцкий на инаугурации призвал изменить конституцию Польши

Польша должна начать работу по изменению Конституции страны, заявил президент Кароль Навроцкий в среду во время инаугурации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kacper Pempel / Reuters Фото: Kacper Pempel / Reuters

«В последнее время (положения. — "Ъ") Конституции Польши нарушаются так регулярно, что мы как политический класс должны начать работать над решениями для новой конституции, которая будет готова к принятию, я надеюсь и верю, в 2030 году»,— сказал он (цитата по Reuters).

Конституция Польши была принята 2 апреля 1997 года. Согласно действующей редакции, для внесения поправок требуется квалифицированное большинство — две трети голосов (не менее 307 депутатов) в сейме.

Кароль Навроцкий победил на выборах президента Польши, второй тур которых прошел 1 июня, с результатом 50,89% голосов. Во время предвыборной кампании он выступал против членства Украины в Евросоюзе и НАТО.

Подробнее об итогах выборов — в материале «Ъ» «Мэр Варшавы рано радовался».

Анастасия Домбицкая