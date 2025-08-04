В Кремле прокомментировали спор Медведева и Трампа в соцсетях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заочную перепалку между зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и президентом США Дональдом Трампом. Господин Песков заявил, что внешнюю политику России определяет президент Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Во время пресс-колла его спросили, не пытался ли Кремль предупредить господина Медведева, чтобы он «немножко снизил конфронтационный тон». Представитель Кремля ответил, что в руководстве каждой страны бывают различные точки зрения на происходящие события. Он уточнил, что в США и странах Европы есть люди «весьма и весьма жестко настроенные».

«Главное, конечно, это позиция президента Путина... В нашей стране внешнюю политику формулирует глава государства, то есть президент Путин»,— подчеркнул Дмитрий Песков.

Конфликт между господами Трампом и Медведевым обострился после требования президента США к России заключить мирное соглашение по Украине в течение 10 дней. Дмитрий Медведев назвал это шагом к войне. На прошлой неделе Дональд Трамп приказал разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих регионах». По его словам, подлодки направлены «ближе к России». Кремль не стал вступать в полемику с США по поводу ядерных угроз.

Подробности — в материале «Ъ» «Лодки лодками, но могут быть и сделки».