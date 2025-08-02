В Совфеде связали решение Трампа об отправке подлодок с «Князем Пожарским»

Сенатор Владимир Джабаров считает, что президент США Дональд Трамп направил две атомные подлодки в сторону России в ответ на спуск на воду нового российского крейсера «Князь Пожарский». По словам сенатора, Москва никому не угрожает, а только повышает свою обороноспособность и боеготовность.

«Это, наверное, реакция на спуск на воду нашим президентом нового подводного крейсера... Если они считают, что это нас напугает, то они заблуждаются»,— прокомментировал РБК господин Джабаров.

24 июля президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия флага над крейсером «Князь Пожарский». 1 августа президент США Дональд Трамп приказал разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих регионах». Он принял это решение после недавних высказываний зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. По словам господина Трампа, подлодки направлены в регион, который находится «ближе к России». 2 августа атомоход «Князь Пожарский» заступил на боевое дежурство на Северном флоте.