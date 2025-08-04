Кремль ответил на предупреждение Трампа о перемещении ядерных подлодок к России

В Кремле не хотели бы вступать в полемику с США по поводу ядерных угроз. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ответ на вопрос «Ъ» о том, не представляет ли перемещение американских подлодок ближе к России, о котором говорил президент США Дональд Трамп, угрозу национальной безопасности РФ. Представитель Кремля считает, что все должны быть аккуратны с ядерной риторикой.

«В целом, конечно, в такую полемику не хотелось бы никак втягиваться и не хотелось бы это никак комментировать,— сказал господин Песков. — Россия очень внимательно относится к тематике ядерного нераспространения, и мы считаем, что все должны быть весьма аккуратны с ядерной риторикой».

Он также отметил, что «американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве».

1 августа президент США Дональд Трамп в ответ на заявление зампреда Совбеза Дмитрия Медведева приказал разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих регионах». Так глава Белого дома отреагировал на заявления зампреда Совета безопасности России.

Конфликт между господином Трампом и господином Медведевым обострился после того, как президент США потребовал от России заключить мирное соглашение по Украине за 10 дней. Дмитрий Медведев в соцсети X назвал это угрозой и шагом к войне.

Подробности — в материале «Ъ» «Лодки лодками, но могут быть и сделки».

Анастасия Домбицкая