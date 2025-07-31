Медведев ответил Трампу на «угрозы» в соцсети

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа, негативно оценившего его успехи на посту президента России. Американский лидер сегодня заявил в своей соцсети Truth Social, что господин Медведев — «провальный бывший президент, который до сих пор считает себя президентом», и призвал его «следить за словами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Про угрозы Трампа в мой адрес... Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, — пишет господин Медведев, — значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой».

Также он упомянул заявление господина Трампа о «мертвой экономике России и Индии». «Пусть вспомнит свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука"»,— добавил экс-президент. Свой пост он снабдил смеющимся эмодзи.

В период холодной войны «Мертвой рукой» (Dead Hand) в западных странах называли советский комплекс автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр». Идет ли в посте речь о ядерных вооружениях, господин Медведев не уточнил.

Газета Independent на днях опубликовала статью, в которой обсуждалась встреча Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Шотландии. В публикации утверждалось, что в этой поездке правая рука президента США была покрыта консилером — маскирующим косметическим средством наподобие тонального крема. Газета заявила, что так господин Трамп якобы пытается скрыть симптомы хронической венозной недостаточности.