Американская рулетка

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву для диалога по Украине, несмотря на угрозы президента Трампа в ближайшие дни ввести санкции против торговых партнеров России из-за ее отказа прекратить боевые действия. Этот визит происходит в момент, когда после нескольких месяцев попыток наладить взаимодействие отношения Москвы и Вашингтона оказались на перепутье. Дональд Трамп, с одной стороны, собирается прибегнуть к экономическим рычагам давления на Москву и даже заявляет о готовности США к ядерной войне с Россией, с другой — оставляет открытым окно для дипломатии. В свою очередь, российская сторона по-прежнему рассчитывает договориться с Вашингтоном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в Санкт-Петербурге, 11 апреля

Фото: пресс-служба президента РФ Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в Санкт-Петербурге, 11 апреля

Фото: пресс-служба президента РФ

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который ранее трижды встречался с Владимиром Путиным в ходе визитов в Россию с февраля по апрель текущего года, а затем надолго отошел от диалога по украинскому урегулированию, снова вступил в игру.

Новую миссию единственного члена действующей администрации США, который лично общается с Владимиром Путиным (их последняя встреча в Санкт-Петербурге продлилась четыре часа), Дональд Трамп анонсировал в четверг, 31 июля. «Едет в Израиль, а потом, хотите верьте, хотите нет, в Россию»,— заявил он журналистам в Белом доме.

Президент отдавал себе отчет, что анонсированная им поездка спецпосланника Уиткоффа в Россию станет неожиданностью для многих, учитывая серию его последних жестких заявлений и жестов в адрес Москвы.

Самым радикальным стал десятидневный ультиматум с требованием прекратить боевые действия на Украине, истекающий в ближайшую пятницу, 8 августа.

Весьма символично, что о миссии Уиткоффа глава Белого дома сообщил в тот же день, когда он снова обрушился на Россию, назвав ее действия на Украине «отрицательными», и снова предупредил о намерении ввести санкции против Москвы, если в ближайшие дни она не пойдет на прекращение огня.

Единственным американским представителем, который по горячим следам прокомментировал визит спецпосланника президента США, проходящий в закрытом режиме, стал постпред при НАТО Мэттью Уитакер. «Я знаю, что Стив Уиткофф находится в эти выходные в Москве, и я надеюсь, что ему удастся добиться прорыва»,— заявил Мэттью Уитакер телекомпании NBC. По его словам, США хотят получить «согласие на сделку от обеих сторон» украинского конфликта, о чем и должен договариваться Уиткофф в российской столице.

Накануне визита Стива Уиткоффа ситуацию в российско-американских отношениях и диалог с Вашингтоном по Украине прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Его заявление, размещенное 1 августа на сайте российского дипломатического ведомства, было подчеркнуто сдержанным и избегающим выпадов в адрес США.

«Обнадеживает и открытость наших коллег в Вашингтоне к тому, чтобы продолжать честный взаимоуважительный разговор с учетом и такого фактора, как целесообразность вписать формулу устойчивого урегулирования ситуации на Украине в контекст надежного обеспечения общеевропейской безопасности на основе баланса законных интересов всех вовлеченных государств»,— заявил Сергей Лавров.

Рассуждая о российско-американском диалоге последних месяцев, глава МИД РФ упомянул среди его активных участников Стива Уиткоффа.

«Мы действительно регулярно общаемся с американскими коллегами на различных уровнях, включая и телефонные разговоры президентов, контакты между мной и (госсекретарем США.— “Ъ”) М. Рубио, по линии спецпредставителя президента США С. Уиткоффа. Возобновление нынешней администрацией США прямого диалога в полной мере отвечает нормальной дипломатической практике, отказ от которой при Дж. Байдене противоречил здравому смыслу»,— отметил он. «Проходящее с начала года предметное обсуждение украинской тематики между Москвой и Вашингтоном весьма полезно и дает результаты»,— добавил Сергей Лавров.

По его словам, «именно благодаря настойчивости президента Д. Трампа киевский режим согласился на наше предложение возобновить стамбульские переговоры».

Тема украинского урегулирования в контексте роли в нем нынешней администрации США обсуждалась в прошлую пятницу и в ходе неформальной встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на острове Валаам.

В то время как российский лидер никак не отреагировал на жесткие высказывания в его адрес со стороны американского коллеги, мягко покритиковать президента США взялся Александр Лукашенко.

«50, 60, 10 дней. Так политика не делается. Если он мира хочет, он должен подключаться аккуратно, основательно»,— заявил белорусский лидер, по словам которого ультиматумы ядерной державе «просто смех вызывают».

«Я встречался недавно с американцами, я им открыто сказал: "Вы президенту скажите, надо аккуратно все это делать и можно договориться. Опять воздушное перемирие". Я говорю: "Россия в этом заинтересована и президент Путин. Но вы же этого не хотите. Скажите Зеленскому, пускай на это идет, чтобы не было вот этих летающих аппаратов и на голову людям не падали"»,— заявил Александр Лукашенко.

В свою очередь, Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны продолжать переговорный процесс с Украиной после состоявшихся ранее трех раундов переговоров в Стамбуле. «Мы договорились, что мы можем вести такие переговоры без камеры, без всякого политического треска, в спокойном режиме и искать компромиссы. Они пока не заработали, эта работа пока не началась»,— заявил Владимир Путин. По его словам, Москва согласна с идеей украинской стороны о том, что безопасность России и Украины следует обсуждать в контексте общеевропейской безопасности. «Один из руководителей украинской делегации высказал такое соображение. И в целом мы считаем, что это правильно»,— отметил российский президент.

Наконец, не упоминая Дональда Трампа по имени, глава российского государства отметил, что разочарования по вопросу переговоров со стороны «кого бы то ни было» возникают от избыточных ожиданий. Вместе с тем Москва готова подождать, если Киев посчитает, что сейчас не время для переговоров.

В то время как Москва стремится всячески уйти от эскалации с Вашингтоном накануне истечения ультиматума Трампа, сам президент США, напротив, демонстрирует склонность к резким шагам, делающим ситуацию в российско-американских отношениях непредсказуемой.

Примером новых рисков, которые теперь могут возникать внезапно, без рациональных причин, стало решение Трампа об отправке двух атомных субмарин «в соответствующие регионы».

Этот шаг главы Белого дома был сделан в ответ на пост зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, напомнившего США о «Мертвой руке» (она же «Периметр» — система автоматического управления массированным ответным ядерным ударом). «Медведев заговорил о ядерном оружии, а когда речь заходит о ядерном, мы должны быть готовы. И мы полностью готовы»,— отметил Дональд Трамп. Отвечая на вопрос о дальнейших отношениях с Москвой, он заявил: «Мы проведем несколько встреч и посмотрим, что произойдет».

Заявление Трампа о передислокации атомных подводных лодок вызвало неоднозначную реакцию в США. «Моим друзьям в России: президент Трамп стремится к миру, а не к конфликту. Однако, пожалуйста, поймите, что он не Обама, не Байден, и с ним шутки плохи. Вы переоцениваете свои возможности»,— заявил один из главных «ястребов» в Республиканской партии сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

В то же время газета The Washington Post приводит цитату сенатора от Демпартии Криса Кунса, который недоумевает, зачем президент Трамп вообще сообщает о планах передислокации подводных лодок. Washington Post также приводит слова бывшего посла США в РФ Майкла Макфола: «Если Трамп хочет привлечь внимание Медведева, ему следует дать Украине больше оружия. Двигать субмарины — это неправильный подход».

Сергей Строкань