Трамп направил атомные подлодки в регион, который находится «ближе к России»

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские подводные лодки, которые он направил после перепалки с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, будут располагаться ближе к России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Newsmax.

«Да, они (подлодки — “Ъ”) находятся ближе к России. Мы всегда хотим быть наготове, поэтому я направил в регион две атомные подводные лодки»,— сказал господин Трамп.

Конфликт между господином Трампом и господином Медведевым обострился после того, как президент США потребовал от России заключить мирное соглашение по Украине за 10 дней. Дмитрий Медведев в соцсети X назвал это угрозой и шагом к войне.