Глава Пентагона попал под дружественный огонь

Министр обороны США Пит Хегсет сталкивается с растущим недовольством со стороны представителей собственной партии — Республиканской. Сенаторы, с минимальным перевесом утвердившие господина Хегсета на этом посту, теперь жалуются на «хаотичную» и «токсичную» атмосферу в Пентагоне, связывая это с отсутствием у министра необходимого управленческого опыта. Ситуацию усугубляют публичные скандалы, кадровые перестановки и разногласия по ключевым вопросам. При этом в Белом доме утверждают, что министр по-прежнему пользуется полной поддержкой президента. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.

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Фото: Nathan Howard / Reuters Министр обороны США Пит Хегсет

Фото: Nathan Howard / Reuters

На прошедшей неделе в американских СМИ все чаще стали появляться публикации о том, что в правящей партии нарастает недовольство Питом Хегсетом. В частности, The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на анонимные источники в правительстве, законодателей и бывших чиновников сообщила в субботу, 2 августа, что немало республиканцев, поддержавших выбор президента в январе, теперь выражают разочарование. Особенно это касается сенаторов, которые утвердили министра с минимальным перевесом, несмотря на изначальную спорность кандидатуры.

Во время процедуры утверждения господина Хегсета в должности всплыли обвинения, связанные с его отношениями со второй женой, финансовыми махинациями, сексуальными домогательствами и употреблением алкоголя,— все это он категорически отрицал. Из-за неоднозначности кандидата в прессе тогда стала появляться информация, что его могут заменить, но этого не произошло. Теперь немало законодателей сожалеют, что не проявили твердость.

Как говорят собеседники WSJ, проблемы во многом связаны с отсутствием у бывшего ведущего Fox News и ветерана войн в Афганистане и Ираке Пита Хегсета достаточного управленческого опыта для руководства такой огромной структурой, как Пентагон (с 3,4 млн военных и гражданских служащих и бюджетом почти $1 трлн).

Один из источников описал происходящее в ведомстве как «полный хаос» и предупредил, что доверие к министру внутри партии с каждым днем тает.

Последний эпизод с недовольством «ястребов»-консерваторов Питом Хегсетом связан с тем, какой бюджет Пентагона на 2026 год подготовили он и его команда. Бывший лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл раскритиковал предложенный администрацией военный бюджет, который, по его мнению, не учитывал инфляцию и был недостаточным — Пентагон фактически запросил урезание расходов, возмущался сенатор.

Комитет Сената по ассигнованиям в четверг, 31 июля, предложил на голосование свой вариант проекта бюджета: он выделяет Пентагону на $21,7 млрд больше, чем ранее утвердила Палата представителей. Республиканцы и демократы оказались практически единодушны, что сегодня случается крайне редко, и 26 голосами за (лишь трое проголосовали против) поддержали бюджетное предложение почти в $853 млрд, передав его на голосование полным составом Сената (см. “Ъ” от 4 августа). «Не только предыдущая администрация, но и нынешняя недооценили масштаб стоящих перед нами проблем»,— недоумевал господин Макконнелл в ходе заседания.

В Конгрессе обеспокоены не только предложенным бюджетом.

Сенатор Том Тиллис, который голосовал за утверждение господина Хегсета, назвал сигналом тревоги текучку кадров в Пентагоне и отсутствие стабильности в высшем руководстве.

С самого начала стиль управления нового главы Пентагона отличался от традиционного: он отказался от регулярных совещаний руководителей ведомства, предпочитая ежедневные встречи с узким кругом доверенных советников. Это привело к конфликтам и кадровым перестановкам. Например, в апреле неожиданно отстранили от должностей трех старших советников — Дэна Колдуэлла, Дэрина Селника и Колина Кэрролла. Их подозревали в причастности к утечкам информации, хотя публичных доказательств этим обвинениям до сих пор нет. Замены этим чиновникам до сих пор не нашли, что усложняет работу министерства.

Кроме того, министр вступал в открытое противостояние с высшим военным командованием. В феврале он поссорился с генералом Кристофером Каволи, который был тогда главой Европейского командования США и верховным главнокомандующим НАТО. Министр обвинил генерала в том, что тот не смог предотвратить протесты семей военнослужащих в Германии против его инициатив, связанных с сокращением контингента. В апреле Пит Хегсет также пытался уволить генерала из-за его комментариев в ходе выступления в Конгрессе по поводу российско-украинского конфликта: слова военного, по мнению министра, противоречили позиции администрации — стремлению к сделке с Москвой. Тем не менее Кристоферу Каволи разрешили доработать до пенсии.

Не добавляет министру популярности и скандал, связанный с утечкой военных планов по ударам по Йемену в чате в мессенджере Signal (см. “Ъ” от 26 марта).

Издание The Hill еще в конце апреля утверждало, что происходящее с министром многих законодателей повергает в уныние, и они заняли «выжидательную позицию». Тогда же появилась статья NPR, где утверждалось, что в Белом доме тоже задумываются о замене министра. Правда, в администрации это категорически опровергли, назвав информацию фейком. Тем не менее слухи о возможном уходе министра не утихают до сих пор. В частности, на днях телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что министр якобы обсуждал со своими советниками возможность баллотироваться в губернаторы в Теннесси. Представитель Пентагона затем опроверг эту информацию, заявив, что господин Хегсет полностью сфокусирован на работе в своем ведомстве.

Источники WSJ в Белом доме при этом продолжают утверждать, что пока нет никаких признаков того, что кресло под министром закачалось. Президент лично симпатизирует Питу Хегсету и был особенно рад успешным ударам США по ядерным объектам Ирана, заверили издание чиновники.

Между тем, отмечает газета, между главой Пентагона и Белым домом не все так гладко. Когда после изнурительной процедуры утверждения глава Пентагона в итоге вступил в должность, то быстро окружил себя небольшой группой доверенных советников, не все из которых пришлись по нраву Белому дому.

В частности, временный глава офиса отставной полковник морской пехоты Рики Буриа вызывает у администрации вопросы в части квалификации и лояльности Дональду Трампу.

Однако расставаться с подопечным министр обороны не торопится.

Очевидно, что на фоне непрекращающихся скандалов и критики положение Пита Хегсета остается неопределенным. Хотя его поддерживают президент и вице-президент, внутренняя турбулентность в Пентагоне и растущее недовольство в Конгрессе создают серьезные риски для его политического будущего. Исход этой борьбы станет важным показателем того, насколько долго президент готов защищать своих ставленников в условиях жесткого внутрипартийного давления.