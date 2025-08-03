Сенат США повернул нос по ветру

В Сенате США активизировались сторонники продолжения военно-финансовой помощи Украине на фоне недовольства главы Белого дома Дональда Трампа действиями России. На днях комитет по ассигнованиям верхней палаты Конгресса подавляющим большинством одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, включив в документ пункты о выделении Киеву $1 млрд. При этом ранее администрация президента просила законодателей исключить из бюджетных планов подобные траты. В Сенат также был внесен двухпартийный законопроект, предусматривающий выделение Украине дополнительных $55 млрд в течение двух лет, хотя с такими расходами господин Трамп ранее клялся покончить раз и навсегда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

За последний месяц риторика Дональда Трампа в отношении российско-украинского конфликта изрядно изменилась. Президент США по-прежнему заявляет о цели положить конец кровопролитию, однако теперь он утверждает, что только позиция Москвы препятствует успеху его миротворчества, и чуть ли не ежедневно критикует Россию. Этим не преминули воспользоваться сторонники поддержки Украины в Сенате США.

В конце прошедшей недели сенатский комитет по ассигнованиям одобрил проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начнется 1 октября 2025-го и закончится 30 сентября 2026-го.

За выделение Пентагону $852 млрд — на $21,7 млрд больше, чем запрашивала администрация Дональда Трампа,— проголосовали 26 сенаторов, против высказались лишь 3. Одной из причин «утяжеления» оборонной казны стало включение в документ пунктов о финансировании Украины почти на $1 млрд: $800 млн были заложены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), а еще $225 млн прописаны в Балтийской инициативе безопасности (BSI). При этом, как отметило агентство Reuters, значительная часть денег, предусмотренных на BSI, в итоге также достанется Киеву.

Примечательно, что из бюджетного запроса администрации президента помощь Украине была исключена. Кроме того, Палата представителей, как и Сенат находящаяся под контролем республиканцев, уже успела принять законопроект об ассигнованиях на оборону. Тогда законодатели перечить пожеланиям Белого дома не стали и пустили USAI под нож.

Был ли нынешний шаг согласован с господином Трампом или стал исключительно инициативой сенаторов — не известно. Тем не менее включение $1 млрд для Киева в рамках оборонного бюджета произошло при мощной двухпартийной поддержке в комитете по ассигнованиям.

Комментируя действия сенаторов, председатель подкомитета по обороне республиканец Митч Макконнелл (экс-лидер республиканцев в Сенате, известный натянутыми отношениями с Дональдом Трампом) заявил: «Не только предыдущая администрация (демократа Джо Байдена.— “Ъ”), но и нынешняя недооценила уровень стоящих перед нами вызовов». Помимо этого, по его словам, прекращение сотрудничества с Украиной подорвало бы усилия армии США «по подготовке к современному ведению боя».

Впрочем, финансирование Киева в рамках USAI отнюдь не гарантировано.

Законопроекту об оборонном бюджете еще предстоит пройти одобрение полным составом Сената. Затем он должен быть согласован с Палатой представителей, которая уже приняла свою версию документа, не предусматривающую помощь Украине. Если нижняя палата Конгресса внемлет доводам сенаторов, то лишь тогда законопроект отправится в Белый дом, где Дональд Трамп либо его подпишет, либо наложит на него вето.

Несмотря на обещания господина Трампа, а также членов его команды больше «ни цента» американских налогоплательщиков не потратить на военную помощь Киеву, законодатели верхней палаты на этом не остановились. Так, 31 июля в Сенат был внесен двухпартийный законопроект о выделении Украине дополнительных $54,6 млрд в течение двух лет. Его авторами стали демократка Джинн Шейхин и республиканка Лиса Мурковски (давняя оппонентка Дональда Трампа).

Как отмечают американские СМИ, инициатива госпожи Шейхин и госпожи Мурковски стала первой попыткой законодателей добиться дополнительного финансирования Киева при втором президентском сроке Дональда Трампа. Последний раз Конгресс выделял деньги для Украины в апреле 2024 года — $61 млрд еще при Джо Байдене. Однако по сравнению с апрельским пакетом нынешний документ содержит ряд новшеств, учитывающих некоторые особенности действующей администрации.

Во-первых, до трети выделяемых средств — $18,2 млрд — должны поступить за счет доходов от замороженных российских активов и продажи американского оружия европейским партнерам.

Во-вторых, профинансировать пакет частично предлагается за счет денег, заработанных США при добыче редкоземельных металлов в рамках ресурсной сделки с Украиной.

В-третьих, законопроект фиксирует сумму помощи не на год, как это происходило в аналогичных ситуациях при Джо Байдене, а на два года. Таким образом ежегодная военно-финансовая поддержка Киева Вашингтоном окажется снижена примерно в два раза.

Отдельно подчеркивается, что документ прописывает не только траты на прямую военную помощь Украине, но и на пополнение военных арсеналов и закупку нового оружия для армии США взамен старых систем, отправленных ВСУ.

Тем не менее в американских СМИ сомневаются, что подобный документ будет принят, хотя и выглядит скромнее инициатив времен президентства Джо Байдена. Если у $1 млрд, прописанного сенаторами в оборонном бюджете, есть шансы пройти согласование, поскольку его можно объяснить, например, необходимостью сотрудничества в интересах укрепления военной мощи США (как это и сделал Митч Макконнелл), то очередные $50–60 млрд обосновать будет сложно. Прежде всего потому, что и Дональд Трамп, и вице-президент Джей Ди Вэнс, а также и другие республиканцы (многим из которых в 2026 году предстоят выборы в Конгресс) многомиллиардные пакеты, выделенные Киеву при господине Байдене, сделали лейтмотивом своей критики в адрес предыдущей администрации.

Вместе с тем ряд экспертов отмечают, что пока однозначные выводы делать рано, поскольку Дональд Трамп — натура переменчивая и в зависимости от настроения способен на любой шаг, которому затем сам и даст обоснование.

Антон Васильев