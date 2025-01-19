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Коммерсантъ FM
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Пит Хегсет

Главой Пентагона Дональд Трамп хочет назначить политического комментатора своего любимого кабельного ТВ и ветерана Пита Хегсета (Pete Hegseth), отметившегося несколькими скандалами. На фоне возмущения среди военных ходили слухи о возможной замене ведущего на губернатора Флориды Рона Десантиса.

Фото: Evan Vucci, File / AP

Фото: Evan Vucci, File / AP

«Никто не защищает интересы наших войск с большей энергией,— представлял господина Хегсета 47-й президент.— Пит станет смелым и патриотичным сторонником нашей политики "Мир через силу"».

На выборах 2016 года Пит Хегсет поддерживал в ходе республиканских праймериз Марко Рубио, Теда Круза, а потом и Дональда Трампа. С этого момента он превратился в одного из его самых активных сторонников. Защита политики президента, критика союзников по НАТО, милитаризации Китая и левых движений не остались без внимания господина Трампа. В первый срок Пит Хегсет рассматривался на должность министра по делам ветеранов.

Питер Хегсет родился в 1980 году в Миннеаполисе в семье с норвежскими корнями. Бакалавр Принстонского университета по политическим наукам. Спустя десять лет получил степень магистра госуправления в Гарварде. Как указано на его сайте, позже в знак протеста против политики университета он вернул свой диплом. Начинал работать аналитиком в инвестбанке Bear Stearns, но затем присоединился к Национальной гвардии Миннесоты (резервные силы, мобилизуются при ЧС и в дополнение к контингенту за рубежом).

В 2004 году служил на военно-морской базе Гуантанамо, в 2005-м отправился добровольцем в Ирак, где был командиром пехотного взвода и офицером по гражданским и военным операциям. В 2011–2012 годах проходил службу в Афганистане в качестве старшего инструктора центра подготовки по борьбе с повстанцами в Кабуле. Награжден двумя медалями «Бронзовая звезда», двумя медалями «За заслуги перед армией» и значком боевого пехотинца. Завершил военную карьеру в звании майора запаса.

С 2007 по 2015 год господин Хегсет возглавлял две организации, защищавшие интересы ветеранов: Vets for Freedom и Concerned Veterans for America, последняя из которых финансировалась братьями Кох. The New Yorker писал, что оба поста ему пришлось покинуть из-за обвинений в финансовых злоупотреблениях и непристойном поведении в пьяном виде. В 2012-м безуспешно пытался баллотироваться в Сенат США. Четыре года назад был отстранен от участия в инаугурации Джо Байдена из-за подозрений в экстремизме, которым сочли одну из его татуировок.

Прежде чем стать в 2014-м корреспондентом Fox News, а затем соведущим ток-шоу, сотрудничал с правовым онлайн-изданием The Blaze и писал статьи для консервативного журнала National Review. Освещал темы военной политики, образования, истории, христианства и международных отношений, включая поддержку Израиля, называя Иран дьявольским режимом. На съемках одного из эпизодов случайно попал топором в барабанщика. Бывшие коллеги опасались, что он не будет готов к эфиру из-за вечеринок, но до того, чтобы не появиться в студии, дело ни разу не дошло. В разговорах с несколькими сенаторами обещал бросить пить, если его утвердят в должности.

Автор четырех книг, среди которых «Американский крестовый поход» и «Битва за американское сознание: искоренение столетия неправильного образования». В своем последнем бестселлере господин Хегсет выступил с обвинениями руководства Минобороны в следовании тренду на социальную справедливость в ущерб боеготовности. Говорил, что женщинам не место на позициях в боевых операциях. Призывал уволить первого чернокожего председателя Объединенного комитета начальников штабов и всех вовлеченных в инициативу DEI (диверсификация, равенство, инклюзия), а также игнорировать Женевские конвенции.

Многих критиков смущает отсутствие у кандидата релевантного опыта работы в госструктурах. Однако Дональду Трампу может импонировать его невключенность ни в какие структуры, что позволит попытаться обновить кадровый состав и провести реформирование армии. По данным CNN, Пит Хегсет пролоббировал помилование обвиняемых в военных преступлениях.

Дональд Трамп и Пит Хегсет, в отличие от высокопоставленных генералов, разделяют позицию невмешательства в международные конфликты, если это не касается прямых интересов США. В вопросе финансирования военной помощи на Украине Пит Хегсет считает, что большее участие должны принимать европейские партнеры.

Женат третьим браком на исполнительном продюсере Fox News Дженнифер Роше, у него семеро детей (по трое от предыдущих браков). В 2017 году оказался в центре скандала, связанного с подозрением в насильственных действиях сексуального характера, однако официальные обвинения не были выдвинуты. Женщина, подавшая жалобу, заявила, что Хегсет выплатил ей компенсацию в рамках соглашения о неразглашении. В 2018-м в NYT появилось письмо матери Питу Хегсету с обвинениями в многолетнем абьюзе по отношению к женщинам. Позже она извинилась.

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