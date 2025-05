В Пентагоне поселился замечательный Хегсет

Пит Хегсет, над которым стремительно сгущаются тучи из-за утечки секретных данных в чатах Signal,— совсем юнец в ряду предшественников на посту министра обороны США. И поначалу он казался коллегам из Пентагона обаятельным и вежливым молодым человеком, с которым будет приятно работать. Пока они не узнали темную сторону его биографии и не столкнулись с проявлениями его боязливой и мстительной натуры.

Текст: Кирилл Сарханянц

Доблестный защитник армии

В ноябре прошлого года Дональд Трамп, только что победивший на президентских выборах, начал активно выдвигать кандидатов на всевозможные государственные посты. Не изменяя себе, будущую администрацию Трамп стремился сформировать из тех, кто ему служил до этого верой и правдой, а еще дружбой, деньгами и лестью. Пит Хегсет, которого новоиспеченный президент США предложил сделать министром обороны, выглядел полезным, потому что пользовался публичной поддержкой и одобрением. К тому моменту он уже десять лет был корреспондентом и ведущим Fox News — любимого спутникового телеканала Дональда Трампа: ведь там его исправно хвалят.

Краткая биография Хегсета впечатляет. Выпускник Принстона и Гарварда. После учебы в Принстонском университете год проработал аналитиком в инвестиционном банке Bear Stearns, а затем присоединился к Национальной гвардии Миннесоты (резервные силы, мобилизуются при ЧС и в дополнение к контингенту за рубежом). В 2004 году был отправлен служить на базу Гуантанамо, а в 2005-м — уже добровольцем уехал в Ирак, где был командиром пехотного взвода и офицером по гражданским и военным операциям. В 2011–2012 годах проходил службу в Афганистане в качестве старшего инструктора центра подготовки по борьбе с повстанцами в Кабуле. Результат на момент окончания военной карьеры — две медали «Бронзовая звезда», две «За заслуги перед армией», значок боевого пехотинца и звание майора запаса.

И всего 44 года на момент выдвижения на пост министра обороны. В истории США был лишь один человек моложе Хегсета на момент назначения главой Пентагона — Дональд Рамсфельд. И многих в оборонном ведомстве смущало отсутствие у кандидата всякого опыта на управленческих должностях такого уровня.

Но еще больше чиновников Минобороны и сенаторов, которым предстояло утвердить или отклонить кандидатуру Хегсета, насторожило письмо в администрацию президента от некоей женщины.

Она утверждала, что была изнасилована Хегсетом в 2017 году, а затем ей заплатили за молчание. «Не такого человека вы хотите видеть во главе Министерства обороны»,— заявила тогда сенатор от Демократической партии Тэмми Дакуорт.

Но Дональд Трамп заверил: «Никто так не защищает интересы наших войск, и Пит станет отважным и патриотичным сторонником нашей политики "Мир через силу"».

Сенат на эти красивые формулировки Трампа не купился. Кандидатуру Хегсета не утвердили — голосование завершилось ничьей (50–50). И в итоге судьбу молодого ставленника пришлось решать вице-президенту Джей Ди Вэнсу — беспрекословной правой руке Трампа. Так Пит Хегсет стал министром обороны.

Кандидатура Пита Хегсета на должность министра обороны не получила одобрения Сената. Голоса сенаторов разделились поровну, хотя у республиканцев большинство мест в верхней палате Конгресса. В итоге судьбу Хегсета решал вице-президент Джей Ди Вэнс, который утвердил ставленника Дональда Трампа

Пит Хегсет проработал на Fox News десять лет (2014–2024). Будущий министр обороны всегда поддерживал Дональда Трампа в эфире и даже пересекался с ним в качестве корреспондента

Пит Хегсет имеет звание майора запаса. Свою военную карьеру он начал в 2004 году в составе Национальной гвардии Миннесоты. В том же году был отправлен служить на Кубу, в Гуантанамо, а на следующий год уехал добровольцем в Ирак

В 2011–2012 годах Хегсет проходил службу в Афганистане в качестве старшего инструктора центра подготовки по борьбе с повстанцами в Кабуле

В июне 2020 года США накрыла волна протестов против притеснений чернокожего населения. Хегсет был мобилизован из запаса Национальной гвардии для охраны памятников в Вашингтоне

Страх и ненависть в Пентагоне

Благодаря работе в Fox и нескольким своим книгам-бестселлерам Хегсет еще задолго до назначения главой Пентагона слыл известной личностью. И в Минобороны в целом представляли, кто идет к ним.

Хегсет — консерватор до мозга костей. Еще в бытность студентом Принстона он писал в студенческой газете о недопустимости легализации однополых браков, а гомосексуальность называл аморальным и отвратительным явлением. В своей последней книге Хегсет обвинил руководство Пентагона в следовании тренду на социальную справедливость в ущерб боеготовности. Говорил, что женщинам не место на позициях в боевых операциях. Призывал уволить первого чернокожего председателя Объединенного комитета начальников штабов и всех вовлеченных в инициативу DEI (диверсификация, равенство, инклюзия). Выступал за выход США из Женевских конвенций.

Несмотря на все это, как рассказали The Wall Street Journal источники в Пентагоне, некоторые сотрудники оборонного ведомства в первое время верили, что с Хегсетом можно работать. Они описывали его как вежливого молодого человека, благодарного ветеранам ведомства. Но довольно скоро выяснилось, что это просто маска. С такой же обезоруживающей вежливостью он уже обзванивал генералов, адмиралов и других высокопоставленных представителей Минобороны, чтобы сообщить им об увольнении.

Сказать, что нового министра обороны в ведомстве невзлюбили, значит ничего не сказать. Но совсем скверные для Хегсета события начали происходить в марте.

Сначала The New York Times написала, что на брифинг Минобороны, где должны были обсуждать возможные военные действия против Китая, Хегсет пригласил главу Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илона Маска. Человека, которого на собрании военного руководства страны, где обсуждается засекреченная информация, быть точно не должно. Публикация вызвала скандал, тушить который взялись Дональд Трамп и сам Хегсет. Президент ограничился типичным для себя комментарием в Truth Social: Маска на собрании не было и быть не могло, учитывая, что у него в Китае бизнес. Да и Китай никто на этом брифинге не обсуждал. Материал NYT — нелепица. А вот реакция министра обороны оказалась куда агрессивнее: тот не только опроверг визит Маска в Пентагон, но и начал внутреннее расследование — с криками на подчиненных и их проверками на полиграфе.

Дальше — хуже. Через пару дней на сайте The Atlantic вышел материал, в котором главред издания Джеффри Голдберг рассказал, что 11 марта профиль с именем Майкл Уолц добавил его в чат под названием «Houthi PC small group» («Хуситы ПК малая группа») в Signal. В этом чате, сообщил главред The Atlantic, пользователь по имени Пит Хегсет опубликовал данные о предстоящих ударах по Йемену. А позднее журналист предоставил скриншоты всех переписок, которые не оставили сомнений в его искренности.

Хегсет перестал верить кому бы то ни было, в каждом ему виделся только враг или предатель. Полетели головы. Из Пентагона были уволены трое ближайших советников Хегсета — Дэн Колдуэлл, Дарин Селник и Колин Кэрролл. Всех их глава Минобороны подозревал в сливе информации в СМИ. Он также публично заявил, что некоторые его помощники будут привлечены к уголовной ответственности.

Но и это, очевидно, не помогло. Уже в конце апреля у журналистов оказалась новая порция информации об утечке секретных данных Пентагона. И вновь в ней виновен сам Хегсет, на этот раз поделившийся военными данными в чате Signal, где были 12 человек. Среди них — его жена, брат, адвокат и два старших советника. По данным СМИ, чат был создан еще до утверждения кандидатуры господина Хегсета в Конгрессе, а уже после он присылал туда расписание вылетов военных самолетов и другие детали атаки.

Пит Хегсет уже трижды женился. В третьем браке он состоит с Дженнифер Роше, которая ранее работала продюсером на Fox News. Пара воспитывает семерых детей: трех — от второго брака Хегсета, трех — от первого брака Роше и их общую дочь

Фото: @petehegseth Пит Хегсет уже трижды женился. В третьем браке он состоит с Дженнифер Роше, которая ранее работала продюсером на Fox News. Пара воспитывает семерых детей: трех — от второго брака Хегсета, трех — от первого брака Роше и их общую дочь

Фото: @petehegseth

В Пентагоне творилась неразбериха. Сотрудники оборонного ведомства перестали понимать, что происходит и к кому им обращаться по тому или иному вопросу,— так быстро Хегсет обновлял штат и собственную команду.

«Как вы могли заметить, СМИ любят называть это хаосом,— отвечает на все нападки в свой адрес Хегсет.— Мы именуем это давно назревшим решением».

Отсутствие релевантного опыта — проблема серьезная, но решаемая. В конце концов, можно окружить себя бывалыми и дальновидными помощниками, которые помогут демонстрировать лидеру приемлемые результаты работы. Но Пит Хегсет все свое окружение уволил. Причем даже тех людей, которые помогли ему пройти через голосование в Сенате. Но и это еще не самое страшное в новом министре обороны. Куда более темные вещи, как выяснилось, скрыты в его прошлом.

Пит Хегсет старательно поддерживает образ «ковбоя» — большого любителя женщин, ненавистника гомосексуалистов, представителей других рас и религий, ярого патриота. Впрочем, это не только образ. В биографии Хегсета нашлось место множеству обвинений в изнасилованиях и домогательствах, растратах средств ветеранских организаций, а также скандалам и дебошам

Фото: George Walker IV/AP Photo, Reuters Пит Хегсет старательно поддерживает образ «ковбоя» — большого любителя женщин, ненавистника гомосексуалистов, представителей других рас и религий, ярого патриота. Впрочем, это не только образ. В биографии Хегсета нашлось место множеству обвинений в изнасилованиях и домогательствах, растратах средств ветеранских организаций, а также скандалам и дебошам

Фото: George Walker IV/AP Photo, Reuters

Пьянство, разврат, хищения

С 2007 по 2015 год Хегсет возглавлял две организации, защищавшие интересы ветеранов: Vets for Freedom (VfF) и Concerned Veterans for America (CVA). И как рассказывает The New Yorker, с обоих мест работы Хегсет ушел не по собственному желанию.

Его бывшие коллеги по ветеранским организациям рассказали изданию, что у Хегсета на протяжении всех лет службы в VfF и CVA были серьезные проблемы с алкоголем.

Он напивался многократно — не понимал, что вокруг происходит, и отключался.

В итоге его регулярно приходилось доносить до дома или номеров отелей, где проходили мероприятия организаций. Но и даже это не самые отвратительные его выходки. Будучи пьяным, он мочился у дверей отеля, где ночевали члены ветеранского движения, швырял еду с балкона во время одной из рождественских вечеринок, пытался пробраться на сцену в стриптиз-баре, кричал в одном из клубов: «Смерть всем мусульманам!»

«Я видел его пьяным столько раз... Я видел, как его утаскивают на себе, не несколько раз, а множество. Страшно представить, чтобы он возглавил Пентагон»,— рассказывал The New Yorker один из источников еще до назначения Хегсета министром.

Сенатор Ричард Блюменталь, который участвовал в рассмотрении кандидатуры Хегсета, еще до голосования настаивал, что такой человек не должен становиться министром, тем более министром обороны. «Как бы мы ни сочувствовали людям с хроническими проблемами с алкоголем, они не должны быть на самом верху министерства, отвечающего за национальную безопасность,— говорил сенатор.— Это просто опасно. Министр обороны участвует во всех вопросах национальной безопасности. Он причастен к применению ядерного оружия. Именно он одобряет отправку войск в бой. Он подтверждает удары беспилотников, которые могут привести к жертвам среди гражданского населения. В руках министра обороны находятся буквально вопросы жизни и смерти, и доверить их решение кому-то, кто по некоей причине может оказаться недееспособным,— это риск, на который мы не можем пойти».

Пьянство — далеко не единственный порок Хегсета. Из обеих организаций его увольняли за растрату средств.

Причем он, добираясь до руководящих должностей, в обоих случаях доводил организации до полного финансового истощения и банкротства. VfF в итоге была ликвидирована как самостоятельная организация. К моменту ухода Хегсета на ее счетах оставалось менее $1 тыс. при долгах на $435 тыс. по счетам и еще на $75 тыс.— по кредитным картам. А CVA в налоговом отчете за 2015 год сообщила, что поставила на паузу почти все свои программы помощи из-за отсутствия средств. Хегсет в той декларации был указан как уходящий с должности президент организации. За последний год работы в ней он получил $177,5 тыс.

В способности Хегсета управлять Министерством обороны сомневается и Маргарет Гувер, бывшая советница ФБР с 2008 по 2010 год, которая была свидетельницей его работы в VfF. В интервью CNN она подчеркнула, что VfF была чрезвычайно маленькой организацией — со штатом менее десяти человек и бюджетом в $5–10 млн. «И даже с этим он не справился. Не знаю, как он собирается руководить организацией с бюджетом в $857 млрд и с 3 млн сотрудников».

Наконец, Хегсет — большой поклонник женщин. Но только «доступных» женщин. «Недоступных женщин» на работе Хегсет не любил. Как пишет The New Yorker, где бы он ни работал, его везде преследовал шлейф обвинений в непристойном поведении, сексизме, домогательствах и даже изнасилованиях. В каких-то случаях пострадавшие боялись идти против начальства. В каких-то будущий министр обороны платил жертвам за молчание.

Его поведение и отношение к женщинам оказалось настолько омерзительным, что молчать не стала даже его мать. И опубликовала в The New York Times открытое письмо к сыну.

«Ты абьюзер — это ужасная правда, и я не уважаю ни одного мужчину, который принижает, лжет, обманывает, спит со всеми подряд и использует женщин ради собственной власти и эго. Ты такой человек (и был им долгие годы), и мне, как твоей матери, больно и неловко это говорить, но это печальная, прискорбная правда.

Я не святая, далеко не святая… так что не тычь мне этим. Но то, как ты на протяжении многих лет жестоко обращался с женщинами (нечестность, секс со всеми подряд, предательство, унижение, принижение достоинства), должны знать все».

Пит Хегсет все обвинения в свой адрес отрицает. Мать он заставил принести публичные извинения. Публикации СМИ называет ложью и доносами обиженных никчемных сотрудников, которых он когда-то уволил.

Дональд Трамп, который его де-факто и назначил, продолжает публично поддерживать Хегсета. Как стало известно WSJ, в последнее время президент не раз связывался с главой оборонного ведомства по телефону и встречался с ним в Белом доме. Каждый раз выражая поддержку своему ставленнику, хваля за «прекрасную работу» и возлагая вину в утечках данных Пентагона на «недовольных сотрудников». Но это публично и в беседах с Хегсетом. На самом деле даже уверенный в своей правоте и правильности решений Трамп понимает, что с этим выбором он ошибся. И уже начал расспрашивать в частном порядке сотрудников ведомства о работе их начальника. А советники Трампа следят за каждым словом, сказанным главой Минобороны прессе. Дни Хегсета в Пентагоне сочтены, уверено подавляющее большинство экспертов. И хуже в случае его увольнения уже точно не будет.