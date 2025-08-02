МВД: мошенники используют «Госуслуги» для оформления налогового вычета

Мошенники могут получить доступ к чужому аккаунту «Госуслуг» для оформления налогового вычета на собственный счет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МВД. При взломе аккаунта злоумышленникам также становятся доступны данные паспорта, СНИЛС, кредитной истории, сведения о недвижимости. С этой информацией они могут звонить жертве под видом представителей разных структур. В МВД уточнили, что часто мошенники не звонят первыми, а заставляют инициировать контакт сообщениями о якобы взломе «Госуслуг».

Ведомство предупреждало, что телефонные мошенники стали чаще запугивать граждан, утверждая, что их деньги идут на «спонсирование преступности». По данным МВД, за прошлый год размер ущерба от кибермошенничества увеличился на 36%, до 200 млрд руб. В марте Госдума приняла правительственный законопроект о защите граждан от телефонных и интернет-мошенников. С августа россияне могут отказаться от спам-рассылок.

Подробности — в материале «Ъ» «Депутаты защитили добрых и отзывчивых».