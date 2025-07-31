МВД предупредило о запугиваниях россиян спонсированием преступности

Телефонные мошенники стали чаще запугивать граждан, утверждая, что их деньги идут на «спонсирование преступности». Якобы для решения проблемы они просят вывести деньги на «безопасные счета», рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Жертвой такой схемы стала россиянка, которая отдала преступникам почти 50 млн руб.

Неизвестный позвонил жительнице Ханты-Мансийского автономного округа. Он представился работником почты и попросил продиктовать код из СМС. После с женщиной связались якобы сотрудники Росфинмониторинга и ФСБ, которые соврали ей о том, что мошенники получили доступ к ее аккаунту на госуслугах. Гражданке сказали, что ее средства могут использовать для финансирования противоправной деятельности.

По данным МВД, аферисты связывались с женщиной через мессенджер по видеосвязи. Преступники были в «форменной одежде», снимали себя на фоне госсимволики и показывали поддельные документы с печатями. Женщина на такси доехала до Сургута, чтобы отдать им деньги несколькими посылками. Первую посылку с 47 млн руб. она передала курьеру, который представился сотрудником ФСБ. После женщина принесла еще 42 млн руб., но передачу денег предотвратила полиция, задержав курьера в аэропорту.

Как выяснилось, злоумышленник «нашел подработку» в мессенджере: он должен был забирать посылки и следовать указаниям анонимного куратора. Ему перевели деньги на покупку билетов из Новосибирска в Сургут транзитом через Москву и обещали заплатить за доставку посылки 150 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), мужчину арестовали.