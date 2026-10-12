Евроремонт бензина

Оптовую продажу топлива экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» могут разрешить только на Петербургской бирже — с минимальным шагом 0,1% и по цене ниже биржевого индекса для топлива «Евро-5». Поручение подготовить такие поправки к постановлению правительства дано Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Это следует из протокола совещания у вице-премьера Александра Новака о ситуации на топливном рынке от 29 сентября (копия протокола есть у “Ъ”). “Ъ” направил вопросы Минэнерго, ФАС и Петербургской бирже.