Евроремонт бензина
Реализацию топлива пониженного класса могут разрешить только на бирже
12.10.2026, 20:51
Как стало известно “Ъ”, правительство может изменить правила оптовой продажи бензина и дизтоплива пониженных экологических классов, обязав реализовывать объемы только на бирже по цене ниже «Евро-5». Инициатива, вероятно, призвана упорядочить реализацию такого топлива, однако независимые операторы опасаются сокращения биржевого предложения бензина «Евро-5», что вынудит их закупать продукт пониженного класса.
Оптовую продажу топлива экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» могут разрешить только на Петербургской бирже — с минимальным шагом 0,1% и по цене ниже биржевого индекса для топлива «Евро-5». Поручение подготовить такие поправки к постановлению правительства дано Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Это следует из протокола совещания у вице-премьера Александра Новака о ситуации на топливном рынке от 29 сентября (копия протокола есть у “Ъ”). “Ъ” направил вопросы Минэнерго, ФАС и Петербургской бирже.
Поправки планируется внести в постановление правительства от 5 августа, разрешающее до 1 июля 2027 года выпуск и продажу в России бензина и дизтоплива пониженных экологических классов без учета отдельных требований технического регламента. Как поясняло Минэнерго, это позволит повысить надежность поставок и снизить риск дефицита на топливном рынке. АЗС обязаны информировать потребителей об экологическом классе продаваемого топлива.
Торги топливом пониженных экологических классов на Петербургской бирже идут с августа.
По последним имеющимся у “Ъ” данным Национального биржевого ценового агентства, за неделю 21–25 сентября реализовано 16,68 тыс. тонн бензина классов «Евро-2», «Евро-3», «Евро-4» против 5,22 тыс. тонн неделей ранее.
Продажи бензина «Евро-5» за 21–25 сентября составили 39,2 тыс. тонн. Неудовлетворенный платежеспособный спрос на бензин «Евро-5» по итогам торгов 25 сентября составлял 22,74 тыс. тонн по марке АИ-92 и 14,04 тыс. тонн по АИ-95.
Продаж дизтоплива пониженных экологических классов 21–25 сентября не было, указывается в обзоре Национального биржевого ценового агентства. С начала сентября реализовано лишь 1,32 тыс. тонн летнего дизтоплива класса «Евро-3». Неудовлетворенный платежеспособный спрос на летнее дизтопливо «Евро-5» по итогам торгов 25 сентября составлял 6,13 тыс. тонн, на межсезонное — 4,49 тыс. тонн, на зимнее — 13,33 тыс. тонн.
Согласно обзору Platts (есть у “Ъ”), нехватка бензина, прежде всего высокооктановых марок, сохраняется в розничном и биржевом сегментах в начале октября, но в некоторых регионах ситуация улучшилась в условиях сезонного снижения спроса. Источники агентства указывают, что несколько НПЗ возобновили биржевые продажи в результате частичного восстановления работы после ремонтов.
По мнению источника “Ъ” на рынке, инициатива может быть связана с нехваткой бензина пятого экологического класса даже для обеспечения собственных АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). Косвенно на это, по словам собеседника “Ъ”, может указывать то, что нефтекомпании просят государственных заказчиков исключать из договоров требование о поставке исключительно топлива К5 (допустимая массовая доля серы не более 10 мг/кг).
Опрошенные “Ъ” независимые операторы АЗС опасаются, что новый порядок может усилить неравенство на рынке. По их словам, нефтекомпании могут обеспечивать собственные сети бензином К5, а частным АЗС придется закупать топливо более низких экологических классов. Это может закрепить различия в качестве бензина, доступного потребителям на разных АЗС, считают собеседники “Ъ”.
Источник “Ъ”, знакомый с позицией ВИНК, отмечает, что нефтекомпании развивали свои сети АЗС и запускали премиальные марки не для того, чтобы снабжать бензином «Евро-5» независимые заправки в ущерб собственной рознице.
Другой источник “Ъ” в отрасли считает опасения независимых операторов преувеличенными. По его словам, в последнее время в Московском регионе стоимость топлива снизилась с 140 тыс. до 113 тыс. руб. за тонну и ускорились отгрузки, что может говорить о достаточности предложения и вероятном насыщении рынка. Но собеседник “Ъ” оговаривает, что отсутствие прозрачных публичных ценовых индикаторов затрудняет оценку ситуации и может приводить к искажениям в косвенных оценках.
Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов считает намерение властей повысить прозрачность топливного рынка логичным, однако сомневается в релевантности биржевых котировок для определения стоимости бензина пониженных экологических классов. По его словам, привязка к текущим оптовым ценам на бирже будет условной. Кроме того, эксперт отмечает, что биржевые торги сами по себе не гарантируют регулярных и своевременных поставок.