Госдума единогласно приняла законопроект о защите от кибермошенничества

Депутаты Госдумы единогласно приняли законопроект о защите людей от кибермошенничества, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. Проект рассмотрели в первом чтении на заседании 18 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Все эти меры позволят уберечь граждан от действий мошенников, а также будут способствовать сохранности их денежных средств»,— добавил господин Володин в своем Telegram-канале.

Согласно тексту закона:

при снятии денег через банкомат кредитная организация будет обязана проверить, действительно ли клиент снимает средства по доброй воле;

появится возможность сделать родственника или близкого человека уполномоченным для подтверждения перевода денег;

сотрудникам госорганов, банков, операторов связи, маркетплейсов и сервисов по поиску работы запретят использовать мессенджеры для информирования граждан;

вводится обязательная маркировка звонков — на экране телефона оператор связи будет отображать имя организации;

будет запрещено передавать права пользования номером телефона третьим лицам, за исключением членов семьи;

спам-звонки будут осуществляться только после согласия абонента.

По данным МВД, в 2024 году размер ущерба от кибермошенничества вырос на 36%, до 200 млрд руб. Было выявлено 486 тыс. случаев онлайн-мошенничества, причем пятую часть преступлений составляют кражи с банковского счета.