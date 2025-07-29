В Госдуме напомнили, что с августа россияне смогут отказаться от спам-рассылок

В России с 1 августа вступает в силу закон, позволяющий гражданам отказаться от получения массовых рассылок. Сделать это можно будет в личном кабинете у оператора связи или в его приложении, заявил «РИА Новости» член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

По словам парламентария, это поможет сократить количество спама «минимум в половину». Господин Немкин уточнил, что массовые рассылки часто используются мошенниками. В частности, под видом рекламы могут предлагать ссылки на вредоносные ресурсы. Нововведения должны помочь сделать такие схемы «менее массовыми и менее эффективными».

Следующий этап — запрет на массовые обзвоны без согласия абонента, его можно будет ввести с сентября. «До конца года на портале "Госуслуги" появится сервис, с помощью которого можно будет пожаловаться на нарушения. Операторы связи будут обязаны прекратить рассылку по заявлению абонента — и это будет законодательно закреплено»,— напомнил Антон Немкин.

По данным МВД, в 2024 году размер ущерба от кибермошенничества вырос на 36%, до 200 млрд руб. Было выявлено 486 тыс. случаев онлайн-мошенничества. В марте Госдума приняла правительственный законопроект о защите граждан от телефонных и интернет-мошенников.

Подробности — в материале «Ъ» «Депутаты защитили добрых и отзывчивых».